العملة الإيرانية تتراجع إلى مستوى غير مسبوق

سجّل تراجعاً قياسياً اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، حيث وصل إلى مستوى 1,500,000 ريال مقابل الدولار، وفق بيانات عدة مواقع إيرانية متخصصة في متابعة أسعار العملة، وسط احتجاجات مستمرة منذ أسابيع بسبب تدهور الاقتصاد المحلي.

وفي تطورات متعلقة بالاحتجاجات، دعت المصابين إلى التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعد تقارير حقوقية أفادت بأن تعتقل الجرحى أثناء حملة القمع. ووفق الحكومة الإيرانية، بلغ عدد القتلى 3,117 شخصاً، بينهم 2,427 من المدنيين وقوات الأمن، بينما وصفت البقية بأنهم “إرهابيون”. في المقابل، أفاد ناشطون حقوقيون بمقتل أكثر من 6,100 شخص خلال العمليات الأمنية.

واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق أعيرة نارية مباشرة على المتظاهرين ومداهمة مراكز طبية ومنازل لتحديد هوية المحتجين من خلال إصاباتهم واعتقالهم.

على الصعيد الإقليمي، أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» ومجموعتها الضاربة إلى ، ونشرت البحرية الأميركية صوراً لتدريبات مشتركة مع القوات الجوية في المحيط الهندي. وردّت بالتهديد بالرد على أي هجوم بضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

وفي تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، أكد الرئيس الأميركي أن تمتلك أسطولاً ضخماً بالقرب من إيران، لكنه أشار إلى أن الدبلوماسية لا تزال خياراً مطروحاً، مشيراً إلى أن تواصل الاتصال به لإمكانية التوصل إلى اتفاق. كما أفادت المصادر بأن لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن إيران وأنه من المتوقع أن يجري مشاورات إضافية واستعراض خيارات عسكرية.

بدأت الاحتجاجات في إيران في 28 كانون الأول 2025، على خلفية انهيار العملة، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد، في ظل انقطاع الإنترنت لمدة تجاوزت أسبوعين، وهو الأطول في تاريخ البلاد.