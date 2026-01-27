بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار.. "CFI" تُسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها

أعلنت مجموعة CFI المالية، المزود الرائد للتداول الإلكتروني في المنطقة، عن تحقيق قيمة تداولات قياسية بلغت 2.076 تريليون دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2025، لتسجّل بذلك أقوى أداء ربع سنوي في تاريخ المجموعة، وتختتم عامًا استثنائيًا من النمو المتسارع، بإجمالي قيمة تداولات سنوية بلغت 6.4 تريليون دولار أميركي.



ويعكس هذا الأداء القياسي خلال الربع الرابع الارتفاع الملحوظ في نشاط العملاء عبر الأسواق العالمية، ويؤكد وتيرة النمو المتسارعة التي تواصل CFI تحقيقها، لتُرسّخ مكانتها كإحدى أسرع شركات التداول نموًا على مستوى العالم.



وتأتي نتائج الربع الرابع تتويجًا لعام من النمو الملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث:

● ارتفعت قيمة التداولات السنوية من 3.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024 إلى 6.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025، محققة نموًا سنويًا يقارب 85%.

● سجّل عدد الحسابات النشطة للعملاء نموًا بنسبة 3% على أساس فصلي، وزاد عدد العملاء النشطين بنحو 40% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024.

● كما ارتفع عدد الحسابات المموّلة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024.

تؤكد هذه النتائج مجتمعة قدرة CFI على تحقيق نمو مستدام وعلى نطاق واسع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة العملاء، وكفاءة المنصات، واستقرار الأداء التشغيلي.



وفي تعليقه على النتائج، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "شكّل الربع الرابع ختامًا قويًا لعام استثنائي بكل المقاييس. إن تجاوز حاجز 2 تريليون من قيمة التداولات خلال ربع واحد، وتحقيق نمو سنوي قياسي، يعكسان قوة استراتيجيتنا، وانضباطنا في التنفيذ، والثقة المتزايدة التي يوليها لنا عملاؤنا حول العالم. ومع دخولنا عام 2026، يظل تركيزنا منصبًا على الابتكار، والتوسّع المسؤول، وتقديم تجارب تداول بمعايير عالمية على نطاق واسع."

إلى جانب الأداء المالي القوي، شهد الربع الرابع محطات بارزة على صعيد القيادة والحوكمة والتوسّع الإقليمي. فقد افتتحت CFI رسميًا مكتبها في مملكة البحرين، في خطوة تعزز حضورها التشغيلي في دول مجلس التعاون ، وتوسّع نطاق الوصول لعملائها في المنطقة. إلى جانب ذلك، رحبت المجموعة بانضمام مارتن كيورو إلى الفريق التنفيذي للمجموعة في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات، دعمًا لاستراتيجية CFI التي تضع التكنولوجيا في صميم عملياتها، وتركيزها المتواصل على تطوير منصات تداول مبتكرة.

وعلى صعيدٍ متصل، استكملت CFI تشكيل مجلس إدارتها من خلال تعيين أعضاء جدد، في خطوة محورية تُعزز الحوكمة المؤسسية، وتُرسّخ دور الاستراتيجي طويل الأجل، مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو.

وخلال الربع الرابع، واصلت CFI تعميق منظومتها الإقليمية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع جهات مرموقة، من بينها الجامعة للعلوم والتكنولوجيا – ، مؤتمر واحد – "Beirut One"، مؤتمر ومعرض C8 – ، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. تعكس هذه الشراكات المجموعة ببناء علاقات مؤسسية طويلة الأجل، ودعم تطوير الأسواق، وتعزيز التفاعل المستدام في المنطقة.



وقد حظي التزام CFI بتقديم تجربة تداول تُركز على احتياجات العملاء بإشادة واسعة على مستوى القطاع، حيث نالت خلال الربع الرابع عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزتا "الوسيط الأكثر شفافية" و"الوسيط الأكثر رسوخًا" من المنصة الإخبارية المالية (Finance Magnates)، إلى جانب جائزة "الأفضل في رضا العملاء" التي مُنحت لها خلال معرض فوركس إكسبو، تقديرًا لجودة خدماتها.



ومع انطلاق عام 2026، تواصل CFI البناء على النجاحات التي حققتها خلال عام 2025، مدعومة بتوسّع قيادي وحضور عالمي متنامٍ، وبنهج استراتيجي يضع الابتكار في صميم أولوياتها، ويعزز حضورها في الأسواق، عبر تقديم حلول تداول بمعايير عالمية لعملائها حول العالم.