هل تعيد أوروبا تشغيل أكبر خزان غاز بري لمواجهة تقلبات واشنطن؟

تواجه القارة الأوروبية اليوم تحدياً متزايداً في أمن الطاقة، بعدما أظهر الواقع أن التحول نحو الطبيعي المسال الأميركي، الذي بات يشكل نحو 60% من واردات ، لم يكن إلا استبدالاً لتبعية تاريخية لخطوط الأنابيب الروسية بتبعية جديدة لواشنطن.



التبعية : ضمانة أم مخاطرة؟



رغم الإشادة بالاستقلال الطاقي في السنوات الأخيرة، إلا أن الغاز الأميركي ليس تحت سيطرة الاتحاد ؛ فالشركات المصدرة والخدمات اللوجستية خاضعة للسياسات الداخلية الأميركية. وهذا يجعل بروكسل عرضة للصدمات السعرية أو النقص المفاجئ في حال إعادة توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى أو حدوث اضطرابات في الشحن، ما يكرر المشكلات القديمة المتمثلة في الاعتماد على مورد واحد، حتى لو كان حليفاً قوياً.



حقل "جرونينجن": الاحتياطي الاستراتيجي المنسي



في ظل هذه الهشاشة، عاد في هولندا حول حقل غاز "جرونينجن"، أكبر خزان غاز في القارة. الحقل الذي أُغلق سابقاً بسبب مخاوف زلزالية وضغوط مجتمعية، يُطرح اليوم كخيار استراتيجي للطوارئ. ويتركز الجدل الحالي على الحفاظ على بنيته التحتية (آبار، ضواغط، وخطوط أنابيب) كخطة احتياطية تتيح إعادة التشغيل السريع لمواجهة أي نقص مفاجئ، مما يمنح مرونة أكبر ويقلل الاعتماد المطلق على الخارج.



فلسفة المرونة في مواجهة الكفاءة



يعكس النقاش الهولندي إدراكاً أوروبياً جديداً بأن التنويع وحده لا يكفي لضمان الاستقلالية ما لم يتوفر فائض محلي وقدرة على التصرف بسرعة عند الأزمات. ويمثل الحفاظ على "جرونينجن" نموذجاً لفلسفة تعطي الأولوية للمرونة الاستراتيجية على الكفاءة قصيرة المدى.





تقف أوروبا اليوم أمام خيارين: إما انتقال طاقي يجعلها رهينة للإمدادات الخارجية، أو انتقال مرن يدمج الخيارات الاحتياطية المحلية. إعادة النظر في "جرونينجن" ليست مجرد شأن هولندي، بل هي جرس إنذار للقارة بأكملها حول مستقبل سيادتها الطاقية.





Advertisement