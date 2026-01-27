تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

هل تعيد أوروبا تشغيل أكبر خزان غاز بري لمواجهة تقلبات واشنطن؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 11:50
هل تعيد أوروبا تشغيل أكبر خزان غاز بري لمواجهة تقلبات واشنطن؟
هل تعيد أوروبا تشغيل أكبر خزان غاز بري لمواجهة تقلبات واشنطن؟ photos 0
تواجه القارة الأوروبية اليوم تحدياً متزايداً في أمن الطاقة، بعدما أظهر الواقع أن التحول نحو الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي بات يشكل نحو 60% من واردات الاتحاد الأوروبي، لم يكن إلا استبدالاً لتبعية تاريخية لخطوط الأنابيب الروسية بتبعية جديدة لواشنطن.

التبعية الأمريكية: ضمانة أم مخاطرة؟

رغم الإشادة بالاستقلال الطاقي في السنوات الأخيرة، إلا أن الغاز الأميركي ليس تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي؛ فالشركات المصدرة والخدمات اللوجستية خاضعة للسياسات الداخلية الأميركية. وهذا يجعل بروكسل عرضة للصدمات السعرية أو النقص المفاجئ في حال إعادة توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى أو حدوث اضطرابات في الشحن، ما يكرر المشكلات القديمة المتمثلة في الاعتماد على مورد واحد، حتى لو كان حليفاً قوياً.

حقل "جرونينجن": الاحتياطي الاستراتيجي المنسي

في ظل هذه الهشاشة، عاد النقاش في هولندا حول حقل غاز "جرونينجن"، أكبر خزان غاز بري في القارة. الحقل الذي أُغلق سابقاً بسبب مخاوف زلزالية وضغوط مجتمعية، يُطرح اليوم كخيار استراتيجي للطوارئ. ويتركز الجدل الحالي على الحفاظ على بنيته التحتية (آبار، ضواغط، وخطوط أنابيب) كخطة احتياطية تتيح إعادة التشغيل السريع لمواجهة أي نقص مفاجئ، مما يمنح أوروبا مرونة أكبر ويقلل الاعتماد المطلق على الخارج.

فلسفة المرونة في مواجهة الكفاءة

يعكس النقاش الهولندي إدراكاً أوروبياً جديداً بأن التنويع وحده لا يكفي لضمان الاستقلالية ما لم يتوفر فائض محلي وقدرة على التصرف بسرعة عند الأزمات. ويمثل الحفاظ على "جرونينجن" نموذجاً لفلسفة تعطي الأولوية للمرونة الاستراتيجية على الكفاءة قصيرة المدى.


تقف أوروبا اليوم أمام خيارين: إما انتقال طاقي يجعلها رهينة للإمدادات الخارجية، أو انتقال مرن يدمج الخيارات الاحتياطية المحلية. إعادة النظر في "جرونينجن" ليست مجرد شأن هولندي، بل هي جرس إنذار للقارة بأكملها حول مستقبل سيادتها الطاقية.

Lebanon24
14:46 | 2026-01-27
Lebanon24
13:02 | 2026-01-27
Lebanon24
10:55 | 2026-01-27
Lebanon24
10:20 | 2026-01-27
Lebanon24
09:31 | 2026-01-27
Lebanon24
09:30 | 2026-01-27
