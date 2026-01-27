توقعات "دويتشه بنك" ترفع سقف الذهب إلى 6000 دولار في 2026

توقع "دويتشه بنك" قفزة تاريخية في أسعار لتصل إلى مستوى 6000 دولار للأونصة خلال عام 2026، وذلك مع استمرار المستثمرين في زيادة مخصصاتهم من الأصول غير الدولارية والأصول الحقيقية.

وأشار البنك إلى أن سعر 6900 دولار للأوقية قد يكون في الواقع أكثر انسجاماً مع الأداء القوي للغاية الذي شهده المعدن الأصفر على مدى العامين الماضيين، وذلك ضمن سيناريوهات بديلة تعكس حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي زادت من الإقبال على الملاذات الآمنة، حيث سجل الذهب بالفعل مستوى قياسياً جديداً فوق 5100 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي.



ويتوافق هذا التوجه مع رؤية محللي " " الذين توقعوا وصول السعر إلى 6000 دولار بنهاية العام معتبرين إياه تقديراً متحفظاً، بينما أشار " " إلى احتمال وصول الأونصة إلى 5700 دولار.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن حقق الذهب مكاسب تجاوزت 17% منذ بداية عام 2026، مستفيداً من صعوده الضخم بنسبة 64% العام الماضي، ومدعوماً بمشتريات البنوك المركزية القوية، والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة التي تعزز من المعدن الأصفر.



