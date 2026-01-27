تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

توقعات "دويتشه بنك" ترفع سقف الذهب إلى 6000 دولار في 2026

Lebanon 24
27-01-2026 | 13:02
A-
A+
توقعات دويتشه بنك ترفع سقف الذهب إلى 6000 دولار في 2026
توقعات دويتشه بنك ترفع سقف الذهب إلى 6000 دولار في 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقع "دويتشه بنك" قفزة تاريخية في أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 6000 دولار للأونصة خلال عام 2026، وذلك مع استمرار المستثمرين في زيادة مخصصاتهم من الأصول غير الدولارية والأصول الحقيقية.
 
وأشار البنك إلى أن سعر 6900 دولار للأوقية قد يكون في الواقع أكثر انسجاماً مع الأداء القوي للغاية الذي شهده المعدن الأصفر على مدى العامين الماضيين، وذلك ضمن سيناريوهات بديلة تعكس حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي زادت من الإقبال على الملاذات الآمنة، حيث سجل الذهب بالفعل مستوى قياسياً جديداً فوق 5100 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي.

ويتوافق هذا التوجه مع رؤية محللي "سوسيتيه جنرال" الذين توقعوا وصول السعر إلى 6000 دولار بنهاية العام معتبرين إياه تقديراً متحفظاً، بينما أشار "مورغان ستانلي" إلى احتمال وصول الأونصة إلى 5700 دولار.
 
وتأتي هذه التوقعات بعد أن حقق الذهب مكاسب تجاوزت 17% منذ بداية عام 2026، مستفيداً من صعوده الضخم بنسبة 64% العام الماضي، ومدعوماً بمشتريات البنوك المركزية القوية، والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية التي تعزز من جاذبية المعدن الأصفر.

(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقعات الذهب لعام 2026.. قفزات جديدة أم استقرار؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24

سوسيتيه جنرال

الأمريكية

سكاي نيوز

ستانلي

مورغان

أمريكي

جاذبية

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:46 | 2026-01-27
Lebanon24
11:50 | 2026-01-27
Lebanon24
10:55 | 2026-01-27
Lebanon24
10:20 | 2026-01-27
Lebanon24
09:31 | 2026-01-27
Lebanon24
09:30 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24