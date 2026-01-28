تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا

Lebanon 24
28-01-2026 | 03:39
تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا
أصدر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية تقريراً أظهر تراجعاً ملحوظاً غير متوقع في ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.

وأفاد المعهد بأن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 84.5 نقطة في كانون الثاني الحالي، مقابل 94.2 نقطة خلال ديسمبر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الثقة إلى 90 نقطة في كانون الثاني مقابل 89.1 نقطة خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات الأولية.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة المحللين في "كونفرانس بورد": "انهارت الثقة في يناير، مع تزايد مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الراهن وتوقعاتهم للمستقبل".

وأضافت: "تدهورت جميع مكونات المؤشر الخمسة، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2014 عندما سجل 82.2 نقطة، متجاوزاً بذلك أدنى مستوياته خلال جائحة كورونا".

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الوضع الراهن، الذي يستند إلى تقييم المستهلكين لأوضاع الأعمال وسوق العمل الحالية، انخفض إلى 113.7 نقطة في كانون الثاني، مقابل 123.6 نقطة في كانون الاول.

وانخفض مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى نظرة المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، إلى 65.1 نقطة في كانون الثاني، مقابل 74.6 نقطة في ديسمبر، وفقاً لما ذكره "كونفرانس بورد".

وأشار المجلس إلى أن التوقعات تراجعت أكثر من عتبة 80 نقطة التي تشير عادةً إلى ركود اقتصادي وشيك.

الأسعار والتضخم
وقالت بيترسون: "استمرت ردود المستهلكين المكتوبة حول العوامل المؤثرة على الاقتصاد في الميل نحو التشاؤم، وظلت الإشارات إلى الأسعار والتضخم، وأسعار النفط والغاز، وأسعار المواد الغذائية والبقالة مرتفعة".

وأضافت: "كما زادت الإشارات إلى التعريفات الجمركية والتجارة، والسياسة، وسوق العمل في يناير، بينما زادت الإشارات إلى الصحة والتأمين والحرب بشكل طفيف".
