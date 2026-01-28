تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
ثقة المستهلكين والأعمال في إيطاليا تتحسن مع بداية 2026
Lebanon 24
28-01-2026
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات صادرة عن
مكتب الإحصاء
الإيطالي
"إيستات" أن ثقة المستهلكين في
إيطاليا
تحسنت إلى حد ما للشهر الثاني على التوالي في كانون الثاني الحالي، بينما تعززت ثقة قطاع الأعمال المركبة إلى أقوى مستوى لها في عامين.
وارتفعت ثقة المستهلكين إلى 96.8 نقطة في يناير الحالي من 96.6 نقطة في الشهر السابق، بينما كان من المتوقع أن تصل إلى 97 نقطة.
وأشارت البيانات إلى تحسن طفيف في آراء الأسر حول الوضع الاقتصادي الحالي وفي
المستقبل
، في حين اتسمت تقييمات الحياة الحالية والشخصية بمزيد من الحذر، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
وزاد مؤشر المناخ الاقتصادي ليصل إلى 97.4 نقطة في يناير الحالي من 97 نقطة في ديسمبر الماضي، وارتفع مؤشر المناخ المستقبلي إلى 92.3 نقطة من 91.6 نقطة.
وبالمثل، تحسن المؤشر الذي يقيس المناخ الشخصي إلى 96.6 نقطة من 96.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر المناخ الحالي بشكل طفيف من 100.2 نقطة إلى 100.1 نقطة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
Lebanon 24
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
28/01/2026 19:05:42
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
28/01/2026 19:05:42
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
Lebanon 24
ترمب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
28/01/2026 19:05:42
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
Lebanon 24
ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة في بداية عام 2026
28/01/2026 19:05:42
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنباء الألمانية
وكالة الأنباء
مكتب الإحصاء
الألمانية
المستقبل
الإيطالي
إيطاليا
حسن ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جونية تفتح أبوابها أمام الاستثمار والعلامات التجارية
Lebanon 24
جونية تفتح أبوابها أمام الاستثمار والعلامات التجارية
09:33 | 2026-01-28
28/01/2026 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب
Lebanon 24
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب
07:35 | 2026-01-28
28/01/2026 07:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني
Lebanon 24
لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني
07:16 | 2026-01-28
28/01/2026 07:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: لن نسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها
Lebanon 24
كركي: لن نسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها
05:53 | 2026-01-28
28/01/2026 05:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:33 | 2026-01-28
جونية تفتح أبوابها أمام الاستثمار والعلامات التجارية
07:35 | 2026-01-28
لبنان والدنمارك يتفقان على مشروع زراعي بقيمة 28 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنوب
07:27 | 2026-01-28
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:16 | 2026-01-28
لحود وأبو حيدر: التصدير ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني
05:53 | 2026-01-28
كركي: لن نسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها
03:39 | 2026-01-28
تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في أميركا
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 19:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24