Advertisement

إقتصاد

ثقة المستهلكين والأعمال في إيطاليا تتحسن مع بداية 2026

Lebanon 24
28-01-2026 | 09:09
ثقة المستهلكين والأعمال في إيطاليا تتحسن مع بداية 2026
ثقة المستهلكين والأعمال في إيطاليا تتحسن مع بداية 2026 photos 0
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي "إيستات" أن ثقة المستهلكين في إيطاليا تحسنت إلى حد ما للشهر الثاني على التوالي في كانون الثاني الحالي، بينما تعززت ثقة قطاع الأعمال المركبة إلى أقوى مستوى لها في عامين.
وارتفعت ثقة المستهلكين إلى 96.8 نقطة في يناير الحالي من 96.6 نقطة في الشهر السابق، بينما كان من المتوقع أن تصل إلى 97 نقطة.
وأشارت البيانات إلى تحسن طفيف في آراء الأسر حول الوضع الاقتصادي الحالي وفي المستقبل، في حين اتسمت تقييمات الحياة الحالية والشخصية بمزيد من الحذر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وزاد مؤشر المناخ الاقتصادي ليصل إلى 97.4 نقطة في يناير الحالي من 97 نقطة في ديسمبر الماضي، وارتفع مؤشر المناخ المستقبلي إلى 92.3 نقطة من 91.6 نقطة.
وبالمثل، تحسن المؤشر الذي يقيس المناخ الشخصي إلى 96.6 نقطة من 96.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر المناخ الحالي بشكل طفيف من 100.2 نقطة إلى 100.1 نقطة. (العربية)
 
