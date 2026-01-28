ثقة المستهلكين والأعمال في إيطاليا تتحسن مع بداية 2026

أظهرت بيانات صادرة عن "إيستات" أن ثقة المستهلكين في تحسنت إلى حد ما للشهر الثاني على التوالي في كانون الثاني الحالي، بينما تعززت ثقة قطاع الأعمال المركبة إلى أقوى مستوى لها في عامين.وارتفعت ثقة المستهلكين إلى 96.8 نقطة في يناير الحالي من 96.6 نقطة في الشهر السابق، بينما كان من المتوقع أن تصل إلى 97 نقطة.وأشارت البيانات إلى تحسن طفيف في آراء الأسر حول الوضع الاقتصادي الحالي وفي ، في حين اتسمت تقييمات الحياة الحالية والشخصية بمزيد من الحذر، وفقاً لوكالة "د ب أ".وزاد مؤشر المناخ الاقتصادي ليصل إلى 97.4 نقطة في يناير الحالي من 97 نقطة في ديسمبر الماضي، وارتفع مؤشر المناخ المستقبلي إلى 92.3 نقطة من 91.6 نقطة.وبالمثل، تحسن المؤشر الذي يقيس المناخ الشخصي إلى 96.6 نقطة من 96.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر المناخ الحالي بشكل طفيف من 100.2 نقطة إلى 100.1 نقطة. (العربية)