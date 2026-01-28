قفزة كبيرة في صادرات الدواجن الروسية للسوق السعودي

حققت الصادرات الروسية من المنتجات المصنعة والمعلبة من لحوم الدواجن إلى قفزة كبيرة خلال العام الماضي 2025، مسجلة نموا ملحوظا من حيث القيمة والكمية.وأفاد مركز تنمية صادرات الروسية "أغرواكسبورت" بأن الكميات المصدرة في 2025 بلغت نحو 46 ألف طن، ما يمثل زيادة بنسبة 46% مقارنة بأرقام عام 2024.ومن حيث الكمية، شهدت هذه الصادرات قفزة أكبر بلغت 59%، لتتجاوز حاجز 19 مليون دولار. ويشكل هذان الرقمان معا رقما قياسيا منذ انطلاق عمليات تصدير هذه الفئة من المنتجات الغذائية إلى السوق السعودي في عام 2022. (روسيا اليوم)