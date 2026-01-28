تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
قفزة كبيرة في صادرات الدواجن الروسية للسوق السعودي
Lebanon 24
28-01-2026
|
12:31
photos
حققت الصادرات الروسية من المنتجات المصنعة والمعلبة من لحوم الدواجن إلى
السعودية
قفزة كبيرة خلال العام الماضي 2025، مسجلة نموا ملحوظا من حيث القيمة والكمية.
وأفاد مركز تنمية صادرات
المنتجات الزراعية
الروسية "أغرواكسبورت" بأن الكميات المصدرة في 2025 بلغت نحو 46 ألف طن، ما يمثل زيادة بنسبة 46% مقارنة بأرقام عام 2024.
ومن حيث الكمية، شهدت هذه الصادرات قفزة أكبر بلغت 59%، لتتجاوز حاجز 19 مليون دولار. ويشكل هذان الرقمان معا رقما قياسيا منذ انطلاق عمليات تصدير هذه الفئة من المنتجات الغذائية إلى السوق السعودي في عام 2022. (روسيا اليوم)
