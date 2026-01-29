مع مخاوف قصف إيران.. النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس مع تصاعد المخاوف من أن قد تشن هجوماً عسكرياً على ، أحد أكبر منتجي النفط في ، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.



بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل. وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 58 سنتاً، أو 0.92% إلى 63.79 دولار للبرميل.



وارتفع كلا الخامين بنحو 5% منذ 26 كانون الثاني، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 أيلول.

