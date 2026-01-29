تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مع مخاوف قصف إيران.. النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي

Lebanon 24
29-01-2026 | 00:35
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، أو 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً، أو 0.92% إلى 63.79 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو 5% منذ 26 كانون الثاني، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 أيلول.
