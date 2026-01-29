"لوك أويل" الروسية للنفط توافق على بيع أصولها الدولية لـ "كارلايل" الأميركية

أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في ، اليوم الخميس أنها وافقت على بيع وحدتها (لوك أويل إنترناشونال) التي تشرف على أصول الشركة في الخارج، إلى شركة (كارلايل غروب) الأميركية للاستثمار.



وقالت الشركة إنها ستحتفظ بملكية أصولها في كازاخستان.



وتخضع "لوك أويل" و"روسنفت"، أكبر منتج للنفط في روسيا، لعقوبات فرضتها في تشرين الأول فيما وصفته بأنه رد فعل على بطء التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وأجبرت هذه الخطوة شركة لوك أويل على التخارج من عملياتها خارج روسيا.

