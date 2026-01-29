تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الأسهم الصينية تحافظ على توازنها مع صعود قطاعي المعادن والعقارات

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:48
A-
A+
الأسهم الصينية تحافظ على توازنها مع صعود قطاعي المعادن والعقارات
الأسهم الصينية تحافظ على توازنها مع صعود قطاعي المعادن والعقارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حافظت الأسواق الصينية تقريباً على توازنها يوم الخميس، مع تعويض مكاسب أسهم العقارات والمعادن غير الحديدية خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين سجلت أسواق هونغ كونغ ارتفاعًا ملحوظًا.

وانخفض مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1٪ عند استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5٪.

وتصدر قطاع العقارات قوائم المكاسب محلياً وعالمياً، حيث صعدت أسهم شركات التطوير العقاري المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 4.5٪، فيما قفزت أسهم شركة سيزن بنحو 13٪، كما سجل مؤشر CSI 300 للعقارات أفضل مكاسب يومية له منذ أكثر من شهر، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الجهات التنظيمية الصينية لم تعد تطالب شركات التطوير العقاري بالكشف عن بعض المؤشرات المالية الشهرية المعروفة بـ«الخطوط الحمراء الثلاثة».

كما ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية بنسبة 3٪ في البر الرئيسي، بينما صعدت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 1.7٪، مع وصول سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي.

وأشار محللون في شركة كايدا للأوراق المالية إلى أن حجم التداول في الأسواق المحلية ظل عند نحو 3 تريليونات يوان (حوالي 420 مليار دولار)، مع ظهور قطاعات جديدة وزخم متزايد في المعادن غير الحديدية، مؤكدين أن السوق يتحول تدريجياً من التركيز على التكنولوجيا إلى القطاعات الدورية مثل المعادن والكيماويات.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 0.7٪، بينما هبطت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.6٪ و0.3٪ على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر شنغهاي المركب ارتفع بنحو 5٪ منذ بداية العام، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن.

انتعاش الدولار يضغط على اليوان

تراجع اليوان الصيني يوم الخميس عن أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار، بعد أن خفضت بكين سعر الصرف وسط انتعاش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أربع سنوات عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى فترة انتظار طويلة قبل أي خفض إضافي.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، تم تداول اليوان عند 6.9476 للدولار، فيما بلغ سعر الصرف في السوق الخارجية 6.9442 يوان للدولار، بانخفاض طفيف عن إغلاق الجلسة السابقة.

وأشار محللون في بنك تشاينا ميرشانتس إلى أن السوق تتبنى حالياً نهج «الترقب والانتظار»، مؤكدين أن تراجع الدولار لم ينته بعد، وأن أي توقف مؤقت عن خفض الفائدة قد يتيح فرصاً للدخول في مراكز بيع.

ويستمر اليوان في الارتفاع المعتدل، مع توقعات شركة تشاينا غالاكسي للأوراق المالية بوصول سعر الدولار مقابل اليوان إلى 6.7 بنهاية العام، بدعم من ضعف الدولار وزيادة الطلب من المصدرين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: بكين تحافظ دائما على تواصل وتعاون إيجابي مع الحكومة الفنزويلية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تتجه للصعود وسط تفاؤل اقتصادي ودعم مالي قوي
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
صعود قياسي لأسهم شركات الدفاع.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تبحث في أعماق البحار عن بدائل للمعادن النادرة الصينية!
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الفيدرالي

الكشف عن

الصينية

المعادن

الرئيسي

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-01-29
Lebanon24
08:22 | 2026-01-29
Lebanon24
07:43 | 2026-01-29
Lebanon24
07:09 | 2026-01-29
Lebanon24
07:07 | 2026-01-29
Lebanon24
06:51 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24