الأسهم الصينية تحافظ على توازنها مع صعود قطاعي المعادن والعقارات

حافظت الأسواق تقريباً على توازنها يوم الخميس، مع تعويض مكاسب أسهم العقارات والمعادن غير الحديدية خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين سجلت أسواق هونغ كونغ ارتفاعًا ملحوظًا.

وانخفض مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1٪ عند استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5٪.

وتصدر قطاع العقارات قوائم المكاسب محلياً وعالمياً، حيث صعدت أسهم شركات التطوير العقاري المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 4.5٪، فيما قفزت أسهم شركة سيزن بنحو 13٪، كما سجل مؤشر CSI 300 للعقارات أفضل مكاسب يومية له منذ أكثر من شهر، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الجهات التنظيمية الصينية لم تعد تطالب شركات التطوير العقاري بالكشف عن بعض المؤشرات المالية الشهرية المعروفة بـ«الخطوط الحمراء الثلاثة».

كما ارتفعت أسهم غير الحديدية بنسبة 3٪ في البر ، بينما صعدت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 1.7٪، مع وصول سعر الفوري إلى مستوى قياسي.

وأشار محللون في شركة كايدا للأوراق المالية إلى أن حجم التداول في الأسواق المحلية ظل عند نحو 3 تريليونات يوان (حوالي 420 مليار دولار)، مع ظهور قطاعات جديدة وزخم متزايد في المعادن غير الحديدية، مؤكدين أن السوق يتحول تدريجياً من التركيز على التكنولوجيا إلى القطاعات الدورية مثل المعادن والكيماويات.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 0.7٪، بينما هبطت أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المحلية بنسبة 2.6٪ و0.3٪ على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر شنغهاي المركب ارتفع بنحو 5٪ منذ بداية العام، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن.

انتعاش الدولار يضغط على اليوان

تراجع اليوان الصيني يوم الخميس عن أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار، بعد أن خفضت بكين سعر الصرف وسط انتعاش الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أربع سنوات عقب قرار الاحتياطي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى فترة انتظار طويلة قبل أي خفض إضافي.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش، تم تداول اليوان عند 6.9476 للدولار، فيما بلغ سعر الصرف في السوق الخارجية 6.9442 يوان للدولار، بانخفاض طفيف عن إغلاق الجلسة السابقة.

وأشار محللون في بنك تشاينا ميرشانتس إلى أن السوق تتبنى حالياً نهج «الترقب والانتظار»، مؤكدين أن تراجع الدولار لم ينته بعد، وأن أي توقف مؤقت عن خفض الفائدة قد يتيح فرصاً للدخول في مراكز بيع.

ويستمر اليوان في الارتفاع المعتدل، مع توقعات شركة تشاينا غالاكسي للأوراق المالية بوصول سعر الدولار مقابل اليوان إلى 6.7 بنهاية العام، بدعم من ضعف الدولار وزيادة الطلب من المصدرين.