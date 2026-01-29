دويتشه بنك يسجل أكبر أرباحه منذ 16 عامًا وسط تحقيقات غسل الأموال

أعلن «دويتشه بنك» يوم الخميس عن تسجيله أكبر ربح سنوي له منذ عام 2007، مدعومًا بأداء قوي فاق توقعات السوق في الربع الأخير من العام، وذلك بعد من قيام الشرطة بتفتيش مقره ضمن تحقيق يتعلق بغسل الأموال.

وسجل البنك الألماني الأكبر ربح عائد للمساهمين بلغ 6.12 مليار (حوالي 7.3 مليار دولار) لعام 2025، مدعومًا بشكل خاص بأداء بنك الاستثمار العالمي، وفقًا لوكالة «رويترز». ويُعد هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بصافي ربح 2.7 مليار يورو في العام السابق، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى حوالي 6 مليارات يورو.

ويشكل هذا الرقم أكبر ربح للبنك منذ عام 2007، ويعد العام السادس على التوالي الذي يحقق فيه أرباحًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة بعد عقد من الخسائر والتحديات التنظيمية بشأن قوته المالية. ويختتم البنك بذلك خطة استراتيجية استمرت ثلاث سنوات، نجح خلالها في تحقيق هدف رئيسي للربحية، وهو تجاوز العائد على حقوق الملكية الملموسة نسبة 10%. ويعمل البنك الآن على هدف جديد لعام 2028 يتمثل في رفع هذا العائد إلى 13%، وهو ما يعتبره المحللون تحديًا كبيرًا.

التنفيذي كريستيان سيوينغ: «يمنحنا هذا الأداء أقوى أساس ممكن للمرحلة التالية من استراتيجيتنا».

تحقيقات حول غسل الأموال

على الرغم من الأرقام الإيجابية، طغت عمليات التفتيش التي نفذها هذا الأسبوع على إعلان النتائج، حيث أعادت إلى الأضواء قضية متكررة واجهها البنك خلال العقد الماضي تتعلق بثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، والتي أدت سابقًا إلى غرامات كبيرة وتدقيقات تنظيمية ومداهمات.

وأشار مدعون عامون في إلى أن التحقيق يشمل أفرادًا وموظفين لم تُكشف هوياتهم بعد، ويرتبط بمعاملات تمت بين 2013 و2018. وأكد البنك تعاونه الكامل مع السلطات.

أداء أقسام البنك

بلغ صافي ربح البنك في الربع الأخير من 2025 نحو 1.3 مليار يورو، مقارنة بـ106 ملايين يورو في نفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 1.12 مليار يورو.

كما أعلن البنك عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو، مع توقع ارتفاع الإيرادات في 2026 إلى نحو 33 مليار يورو مقابل 32.1 مليارًا في 2025.

وظل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أكبر مصدر للإيرادات، محققًا نموًا بنسبة 5%، بما يتوافق مع توقعات السوق، مع زيادة إيرادات تداول الدخل الثابت والعملات بنسبة 7%، متجاوزة توقعات 4%. للمقارنة، سجل بنك «جيه بي مورغان» نفس النمو (7%)، فيما ارتفعت إيرادات «غولدمان ساكس» بنسبة 12%.

في المقابل، جاءت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أقل من المتوقع بارتفاع 3% مقابل توقعات 3.9%، وتراجعت إيرادات قطاع الشركات بنسبة 2%، مقارنة بانخفاض متوقع 1%.

وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» الأسبوع الماضي إلى أن أرباح البنوك من المتوقع أن تتحسن بعد 2025، مدعومة جزئيًا بزيادة الإقراض في ظل خطط الحكومة للإنفاق على البنية التحتية والدفاع، كما رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لدويتشه بنك إلى «إيجابية».