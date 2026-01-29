العالم يتجه لـأزمة دولار ستكون أشد قسوة من انهيار 2008

حذر من أن العالم يتجه نحو "أزمة دولار" وشيكة، معتبراً أن الارتفاع القياسي في أسعار والفضة يمثل مؤشراً على "سحب الثقة" من الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع شيف انهيار العملة وحلول الذهب مكانها، مؤكداً أن هذا التحول بدأ بالفعل مع لجوء البنوك المركزية العالمية إلى التخلص من الدولار مقابل تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.ورأى شيف أن تواجه أزمة اقتصادية ستجعل من أزمة عام 2008 تبدو "أمراً هزيلاً"، مشيراً إلى أن الصدمة ستكون أكثر عمقاً واتساعاً من تلك التي عصفت بالأسواق العالمية قبل 16 عاماً.وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة " " تحولاً تاريخياً في النظام المالي العالمي؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب في البنوك المركزية قيمة الأمريكية لأول مرة. ويعود هذا التغير إلى عاملين رئيسيين: الارتفاع الصاروخي لأسعار الذهب، والانخفاض المتزامن في قيم السندات الحكومية الأمريكية.