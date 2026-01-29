تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

تأجير 13 طائرة بوينغ ضمن اتفاق بين المغرب ودبي

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:00
تأجير 13 طائرة بوينغ ضمن اتفاق بين المغرب ودبي
تأجير 13 طائرة بوينغ ضمن اتفاق بين المغرب ودبي photos 0
كشفت "دبي لصناعات الطيران"، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 8-737، على أن يتم تسليم الطائرات خلال عام 2027.

يأتي هذا الإعلان استكمالا لاتفاق سابق بين الطرفين لتأجير طائرتين من الطراز نفسه تم تسليمهما في وقت سابق من عام 2025.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران : إن المملكة المغربية تعد مركزاً متنامياً للسياحة والأعمال في إفريقيا، وتشهد نمواً كبيراً في الربط الجوي بقيادة الخطوط الملكية المغربية، ونتطلع إلى مواصلة دعم الملكية المغربية في تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، إن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجه الإستراتيجي للخطوط الملكية المغربية الهادف إلى تعزيز مكانتها كمركز ربط عالمي.

وأوضح أن طائرات بوينغ 8-737 ستسهم في دعم تطوير شبكة الوجهات، من خلال إتاحة افتتاح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات بكفاءة تشغيلية أعلى، بما يعزز مرونة الشركة في الاستجابة للطلب المتنامي ويضمن توفير ربط موثوق بين إفريقيا وأوروبا وما بعدها.

