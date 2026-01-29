تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أبل تتجاوز التوقعات بإيرادات 143.8 مليار دولار

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:00
أبل تتجاوز التوقعات بإيرادات 143.8 مليار دولار
أبل تتجاوز التوقعات بإيرادات 143.8 مليار دولار photos 0
تجاوزت شركة «أبل» توقعات وول ستريت في نتائج الربع الأول، مسجلة إيرادات بلغت 143.8 مليار دولار، مقارنة بتقديرات عند 138 مليار دولار، مدفوعةً بأداء قياسي لمبيعات «آيفون» ونمو ملحوظ في السوق الصينية.

وحققت «أبل» إيرادات من «آيفون» بقيمة 85.27 مليار دولار، متفوقة على التوقعات بأكثر من 6 مليارات دولار، في أفضل ربع سنوي للجهاز على الإطلاق، بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي تيم كوك، الذي أرجع الأداء القوي إلى «طلب غير مسبوق في جميع المناطق الجغرافية».

وشكل «آيفون» نحو نصف إيرادات الشركة خلال الربع، مع إقبال لافت على الطرازات الأعلى سعراً، ما عزز الهوامش والأرباح. وسجلت الأرباح 2.84 دولار للسهم، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 2.68 دولار.

وفي الصين، جاءت النتائج أفضل من المنتظر، حيث سجلت «أبل» إيرادات بلغت 25.53 مليار دولار في منطقة «الصين الكبرى»، مقابل تقديرات عند 21.82 مليار دولار، في مؤشر على تحسن الطلب في أحد أهم أسواق الشركة.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، بلغت إيرادات الخدمات 30.01 مليار دولار، متوافقة مع التقديرات، بينما تجاوزت مبيعات «آيباد» التوقعات، في حين جاءت إيرادات «ماك» والأجهزة القابلة للارتداء دون المتوقع.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم «أبل» بنحو 1% في تداولات ما بعد الإغلاق، رغم تراجعها بنحو 5% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب لمؤشر «إس آند بي 500».

