النفط يتراجع

تراجعت أسعار بأكثر من 1% الجمعة، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ سنوات، مع ارتفاع علاوة المخاطر نتيجة احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران قد تعطل الإمدادات.انخفضت عقود الآجلة 91 سنتاً إلى 69.80 دولار للبرميل، بعدما صعدت 3.4% في الجلسة السابقة لتغلق عند أعلى مستوى منذ 31 ، وينتهي أجل عقد آذار في وقت لاحق من الجمعة، فيما تراجع العقد الأكثر نشاطاً تسليم أبريل نيسان 1.07 دولار إلى 68.52 دولار للبرميل.كما هبط خام غرب الوسيط الأميركي 1.06 دولار إلى 64.36 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع 3.4% في الجلسة السابقة ليسجل أعلى مستوى منذ 26 أيلول. (cnn)