Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

رابع شهر أحمر.. "بيتكوين" تهبط لأدنى مستوى في شهرين

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:54
رابع شهر أحمر.. بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في شهرين
رابع شهر أحمر.. بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في شهرين photos 0
هبطت عملة "بيتكوين" إلى أدنى مستوى في شهرين، الجمعة، مع تصاعد التكهنات بأن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى تشديد السيولة في النظام المالي، ما ضغط على العملات المشفرة ودعم الدولار.

وتعيش سوق العملات المشفرة مرحلة صعبة بعد آمال كانت معلّقة على "عصر ذهبي" من التدفقات والتنظيمات الداعمة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ خسرت "بيتكوين" نحو ثلث قيمتها منذ تسجيل مستويات قياسية في تشرين الأول.

وتراجعت العملة 2.5% إلى 82,300 دولار، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، ومتجهة لتسجيل رابع شهر متتالٍ من التراجع، في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ ثمانية أعوام. (سي ان ان)
