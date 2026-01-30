تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
إقتصاد
رابع شهر أحمر.. "بيتكوين" تهبط لأدنى مستوى في شهرين
Lebanon 24
30-01-2026
|
01:54
photos
هبطت عملة "بيتكوين" إلى أدنى مستوى في شهرين، الجمعة، مع تصاعد التكهنات بأن الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي
الفيدرالي
الأميركي قد يتجه إلى تشديد السيولة في النظام المالي، ما ضغط على العملات المشفرة ودعم الدولار.
وتعيش سوق العملات المشفرة مرحلة صعبة بعد آمال كانت معلّقة على "عصر ذهبي" من التدفقات والتنظيمات الداعمة في ظل
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إذ خسرت "بيتكوين" نحو ثلث قيمتها منذ تسجيل مستويات قياسية في تشرين الأول.
وتراجعت العملة 2.5% إلى 82,300 دولار، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، ومتجهة لتسجيل رابع شهر متتالٍ من التراجع، في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ ثمانية أعوام. (سي ان ان)
