إقتصاد
تراجع أسعار الذهب إلى ما دون الـ5000 دولار
Lebanon 24
30-01-2026
|
06:06
photos
تراجعت أسعار
الذهب
إلى ما دون 5000 دولار للأونصة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل بنسبة 4.83% إلى 5096.10 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 5.76% إلى 5065.83 دولار للأونصة، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 5000 دولار.
كما تراجعت الفضة بأكثر من 14% في المعاملات الفورية إلى 99.4751 دولار للأونصة.
أما العقود الآجلة للفضة لشهر آذار المقبل فقد انخفضت بنسبة 12.94% إلى 99.63 دولار للأونصة. (روسيا اليوم)
