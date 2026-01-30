تراجع أسعار الذهب إلى ما دون الـ5000 دولار

تراجعت أسعار إلى ما دون 5000 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل بنسبة 4.83% إلى 5096.10 دولار للأونصة.



وتراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 5.76% إلى 5065.83 دولار للأونصة، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 5000 دولار.



كما تراجعت الفضة بأكثر من 14% في المعاملات الفورية إلى 99.4751 دولار للأونصة.

أما العقود الآجلة للفضة لشهر آذار المقبل فقد انخفضت بنسبة 12.94% إلى 99.63 دولار للأونصة. (روسيا اليوم)