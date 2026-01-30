توتال إنرجيز تعلن استئناف مشروع الغاز في موزمبيق

أعلنت شركة إنرجيز -أمس الخميس- استئناف العمل في مشروع الطبيعي المسال في شمالي موزمبيق، بعد توقف استمر خمس سنوات على خلفية هجوم دموي واتهامات للشركة بالتواطؤ في جرائم حرب.



وكان المشروع -الذي يوصف بأنه أكبر تطوير للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا- قد أوقف عام 2021 عقب هجوم شنّه مسلحون في إقليم كابو . التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في حفل الإطلاق الذي حضره الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو: "يسعدني أن أعلن عن إعادة التشغيل الكامل لمشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال…، لقد انتهى العمل بالقوة ".



وأكد بويانيه أن العمل سيشهد "تسارعا كبيرا" خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن أول سفينة قد بدأت بالفعل عملياتها.



وبحسب بيان الشركة، فإن نحو 4 آلاف عامل يشاركون حاليا في أعمال البناء البرية والبحرية، بينما بلغت نسبة إنجاز المشروع 40%، مع توقع بدء الإنتاج الأول للغاز المسال عام 2029.



(الجزيرة)

