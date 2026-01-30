تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
توتال إنرجيز تعلن استئناف مشروع الغاز في موزمبيق
Lebanon 24
30-01-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
توتال
إنرجيز
الفرنسية
-أمس الخميس- استئناف العمل في مشروع
الغاز
الطبيعي المسال في شمالي موزمبيق، بعد توقف استمر خمس سنوات على خلفية هجوم دموي واتهامات للشركة بالتواطؤ في جرائم حرب.
وكان المشروع -الذي يوصف بأنه أكبر تطوير للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا- قد أوقف عام 2021 عقب هجوم شنّه مسلحون في إقليم كابو
ديلغادو
.
وقال الرئيس
التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في حفل الإطلاق الذي حضره الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو: "يسعدني أن أعلن عن إعادة التشغيل الكامل لمشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال…، لقد انتهى العمل بالقوة
القاهرة
".
وأكد بويانيه أن العمل سيشهد "تسارعا كبيرا" خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن أول سفينة قد بدأت بالفعل عملياتها.
وبحسب بيان الشركة، فإن نحو 4 آلاف عامل يشاركون حاليا في أعمال البناء البرية والبحرية، بينما بلغت نسبة إنجاز المشروع 40%، مع توقع بدء الإنتاج الأول للغاز المسال عام 2029.
(الجزيرة)
