تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟

Lebanon 24
30-01-2026 | 13:32
A-
A+

انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 8% اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مرشحه لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ورغم هذا الهبوط الحاد، لا يزال المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1982، وفق وكالة رويترز.

كذلك واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بنسبة 30% إلى 81 دولاراً للأوقية.

وفي السياق نفسه، شهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات قوية مع انطلاق عمليات جني الأرباح.

وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 5087.99 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد لامس 4957.54 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 4.6% إلى 5081.70 دولاراً للأوقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اسعار قياسية للذهب ...الفضة في الذروة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب والفضة عند مستوى قياسي
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

البنك المركزي

دونالد ترامب

وكالة رويتر

الفيدرالي

المعادن

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:12 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:08 | 2026-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-01-30
Lebanon24
11:12 | 2026-01-30
Lebanon24
11:01 | 2026-01-30
Lebanon24
10:56 | 2026-01-30
Lebanon24
10:08 | 2026-01-30
Lebanon24
08:40 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24