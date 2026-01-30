تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
30-01-2026
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
الذهب
بأكثر من 8% اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار، عقب إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن مرشحه لتولي رئاسة
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي).
ورغم هذا الهبوط الحاد، لا يزال المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1982، وفق وكالة
رويترز
.
كذلك واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بنسبة 30% إلى 81 دولاراً للأوقية.
وفي السياق نفسه، شهدت أسعار
المعادن
النفيسة الأخرى انخفاضات قوية مع انطلاق عمليات جني الأرباح.
وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 5087.99 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد لامس 4957.54 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 4.6% إلى 5081.70 دولاراً للأوقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
Lebanon 24
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
30/01/2026 22:27:55
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعار قياسية للذهب ...الفضة في الذروة
Lebanon 24
اسعار قياسية للذهب ...الفضة في الذروة
30/01/2026 22:27:55
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب والفضة عند مستوى قياسي
Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب والفضة عند مستوى قياسي
30/01/2026 22:27:55
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة
Lebanon 24
الذهب والفضة يواصلان الصعود إلى مستويات قياسية جديدة
30/01/2026 22:27:55
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي
دونالد ترامب
وكالة رويتر
الفيدرالي
المعادن
دونالد
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
14:11 | 2026-01-30
30/01/2026 02:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني زار مصلحة الأبحاث الزراعة مهنئاً شعيا بتوليه مهام المدير العام: ثقتنا به كبيرة
Lebanon 24
هاني زار مصلحة الأبحاث الزراعة مهنئاً شعيا بتوليه مهام المدير العام: ثقتنا به كبيرة
11:12 | 2026-01-30
30/01/2026 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُمعن الدولة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء عن سابق تصور وتصميم؟
Lebanon 24
هل تُمعن الدولة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء عن سابق تصور وتصميم؟
11:01 | 2026-01-30
30/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القفزات القياسية… سيناريوهات قد تُؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب
Lebanon 24
بعد القفزات القياسية… سيناريوهات قد تُؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب
10:56 | 2026-01-30
30/01/2026 10:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توتال إنرجيز تعلن استئناف مشروع الغاز في موزمبيق
Lebanon 24
توتال إنرجيز تعلن استئناف مشروع الغاز في موزمبيق
10:08 | 2026-01-30
30/01/2026 10:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
14:34 | 2026-01-30
30/01/2026 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:11 | 2026-01-30
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
11:12 | 2026-01-30
هاني زار مصلحة الأبحاث الزراعة مهنئاً شعيا بتوليه مهام المدير العام: ثقتنا به كبيرة
11:01 | 2026-01-30
هل تُمعن الدولة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء عن سابق تصور وتصميم؟
10:56 | 2026-01-30
بعد القفزات القياسية… سيناريوهات قد تُؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب
10:08 | 2026-01-30
توتال إنرجيز تعلن استئناف مشروع الغاز في موزمبيق
08:40 | 2026-01-30
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات لشهر كانون الثاني
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 22:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24