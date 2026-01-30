انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟

تراجعت أسعار بأكثر من 8% اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار، عقب إعلان الرئيس الأميركي عن مرشحه لتولي رئاسة (البنك المركزي الأميركي).



ورغم هذا الهبوط الحاد، لا يزال المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1982، وفق وكالة .



كذلك واصلت الفضة خسائرها في المعاملات الفورية، وهوت بنسبة 30% إلى 81 دولاراً للأوقية.



وفي السياق نفسه، شهدت أسعار النفيسة الأخرى انخفاضات قوية مع انطلاق عمليات جني الأرباح.



وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 5087.99 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد لامس 4957.54 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.



كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 4.6% إلى 5081.70 دولاراً للأوقية.

