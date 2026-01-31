وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%

انخفضت أسعار بضعة سنتات للبرميل في جلسة الجمعة لتحافظ على مكاسبها في الآونة الأخيرة وتغلق قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر عند التسوية، مدعومة بتصاعد مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب التوتر بين وإيران.



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.69 دولار للبرميل، بانخفاض 0.03% عند التسوية بجلسة الجمعة، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3%، بينما وصلت الزيادة الشهرية إلى 16.2%.



وأغلق خام غرب الوسيط الأميركي عند 65.21 دولار للبرميل، بانخفاض 21 سنتا أو 0.32%، وبلغ الارتفاع الأسبوعي 6.8% فيما زاد بنسبة 13.6% على أساس شهري.

