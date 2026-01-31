تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
Lebanon 24
31-01-2026
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدأ السوق المالية
السعودية
، اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 شباط 2026، تنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، في خطوة تعد من أبرز التحولات التنظيمية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.
وأعلنت
هيئة السوق
المالية اعتماد مجلس إدارتها الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق السعودية متاحة لكافة فئات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون قيود تأهيل مسبقة.
وتهدف التعديلات التنظيمية المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة والعمق في السوق، بما ينسجم مع مستهدفات جعل السوق المالية السعودية ضمن أفضل 10 أسواق مالية عالميًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من شباط.. الأسهم السعودية تُفتح للأجانب للاستثمار مباشرة
Lebanon 24
من شباط.. الأسهم السعودية تُفتح للأجانب للاستثمار مباشرة
31/01/2026 13:00:56
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح سوق الترميز العقاري للمستثمرين العالميين في حزيران
Lebanon 24
السعودية تفتح سوق الترميز العقاري للمستثمرين العالميين في حزيران
31/01/2026 13:00:56
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
سوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعاً طفيفاً.. إليكم التفاصيل
31/01/2026 13:00:56
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
31/01/2026 13:00:56
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سوق المالية
هيئة السوق
المملكة
الرئيسي
السعود
مار ال
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية
Lebanon 24
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية
04:51 | 2026-01-31
31/01/2026 04:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
Lebanon 24
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
02:30 | 2026-01-31
31/01/2026 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
Lebanon 24
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
02:30 | 2026-01-31
31/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التغذية ستتراجع".. الغارات تطال خط خدمات للمياه في الجنوب
Lebanon 24
"التغذية ستتراجع".. الغارات تطال خط خدمات للمياه في الجنوب
16:56 | 2026-01-30
30/01/2026 04:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
14:11 | 2026-01-30
30/01/2026 02:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:51 | 2026-01-31
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية
02:30 | 2026-01-31
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
02:30 | 2026-01-31
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
16:56 | 2026-01-30
"التغذية ستتراجع".. الغارات تطال خط خدمات للمياه في الجنوب
14:11 | 2026-01-30
انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة.. ومحال الصاغة تُقفل أبوابها غداً
13:32 | 2026-01-30
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 13:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24