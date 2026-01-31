تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب

Lebanon 24
31-01-2026 | 03:07
اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب photos 0
تبدأ السوق المالية السعودية، اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 شباط 2026، تنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، في خطوة تعد من أبرز التحولات التنظيمية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.

وأعلنت هيئة السوق المالية اعتماد مجلس إدارتها الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق السعودية متاحة لكافة فئات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون قيود تأهيل مسبقة.

وتهدف التعديلات التنظيمية المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة والعمق في السوق، بما ينسجم مع مستهدفات جعل السوق المالية السعودية ضمن أفضل 10 أسواق مالية عالميًا.
