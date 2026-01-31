تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية
Lebanon 24
31-01-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت مكاسب شهرية في كانون الثاني 2026، في وقت ينظر فيه المستثمرون إلى ترشيح
الرئيس دونالد ترامب
عضو
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) السابق كيفن وارش لخلافة رئيس
المجلس الحالي
جيروم باول باعتباره خياراً يميل إلى التشديد النقدي، فضلا عن استمرار تقييم نتائج أعمال وبيانات تضخم مرتفعة.
وقال
مايكل
هانز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيتيزنز ويلث: "تتكيف الأسواق مع اختيار
ترامب
لكيفن وارش ... والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية"، وأشار أيضا إلى تراجع أنماط التداول الأخيرة مع ارتفاع الدولار اليوم الجمعة والانخفاض الحاد في أسعار
المعادن
الثمينة.
وعلى صعيد نتائج الأعمال، استعادت أسهم
شركة أبل
قوتها بعد خسائر سابقة في الجلسة التي أعقبت يوماً واحداً من إعلان الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن نتائجها الفصلية.
وعلى صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.03 نقطة أو 0.43% في جلسة الجمعة ليغلق عند 6938.98 نقطة، فيما سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.36%.
وتراجع المؤشر ناسداك المركب 223.59 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 23461.53 نقطة، بينما زاد بنسبة 0.9% خلال شهر يناير.
وهبط المؤشر داو
جونز
الصناعي 185.12 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 48886.44 نقطة، فيما صعد بنسبة 1.7% خلال الشهر.
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
Lebanon 24
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
08:00 | 2026-01-31
31/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار
Lebanon 24
وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار
07:11 | 2026-01-31
31/01/2026 07:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. السعودية تفتح سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
03:07 | 2026-01-31
31/01/2026 03:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
Lebanon 24
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
02:30 | 2026-01-31
31/01/2026 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
Lebanon 24
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
02:30 | 2026-01-31
31/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
