تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:51
A-
A+
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة الفيدرالي.. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية
رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة الفيدرالي.. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت مكاسب شهرية في كانون الثاني 2026، في وقت ينظر فيه المستثمرون إلى ترشيح الرئيس دونالد ترامب عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السابق كيفن وارش لخلافة رئيس المجلس الحالي جيروم باول باعتباره خياراً يميل إلى التشديد النقدي، فضلا عن استمرار تقييم نتائج أعمال وبيانات تضخم مرتفعة.

وقال مايكل هانز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيتيزنز ويلث: "تتكيف الأسواق مع اختيار ترامب لكيفن وارش ... والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية"، وأشار أيضا إلى تراجع أنماط التداول الأخيرة مع ارتفاع الدولار اليوم الجمعة والانخفاض الحاد في أسعار المعادن الثمينة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، استعادت أسهم شركة أبل قوتها بعد خسائر سابقة في الجلسة التي أعقبت يوماً واحداً من إعلان الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن نتائجها الفصلية.
وعلى صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.03 نقطة أو 0.43% في جلسة الجمعة ليغلق عند 6938.98 نقطة، فيما سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.36%.

وتراجع المؤشر ناسداك المركب 223.59 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 23461.53 نقطة، بينما زاد بنسبة 0.9% خلال شهر يناير.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 185.12 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 48886.44 نقطة، فيما صعد بنسبة 1.7% خلال الشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يُرشّح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف الإمدادات.. النفط يسجل مكاسب شهرية أكثر من 16%
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية قبيل بيانات التضخم الأمريكية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

الرئيس دونالد ترامب

البنك المركزي

المجلس الحالي

دونالد ترامب

الفيدرالي

شركة أبل

عضو مجلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:11 | 2026-01-31
Lebanon24
03:07 | 2026-01-31
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31
Lebanon24
16:56 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24