رغم القلق بشأن مرشح ترامب لرئاسة "الفيدرالي".. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب شهرية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت مكاسب شهرية في كانون الثاني 2026، في وقت ينظر فيه المستثمرون إلى ترشيح عضو (البنك المركزي الأميركي) السابق كيفن وارش لخلافة رئيس جيروم باول باعتباره خياراً يميل إلى التشديد النقدي، فضلا عن استمرار تقييم نتائج أعمال وبيانات تضخم مرتفعة.



وقال هانز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيتيزنز ويلث: "تتكيف الأسواق مع اختيار لكيفن وارش ... والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية"، وأشار أيضا إلى تراجع أنماط التداول الأخيرة مع ارتفاع الدولار اليوم الجمعة والانخفاض الحاد في أسعار الثمينة.



وعلى صعيد نتائج الأعمال، استعادت أسهم قوتها بعد خسائر سابقة في الجلسة التي أعقبت يوماً واحداً من إعلان الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن نتائجها الفصلية.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، مما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.03 نقطة أو 0.43% في جلسة الجمعة ليغلق عند 6938.98 نقطة، فيما سجل مكاسب شهرية بنسبة 1.36%.



وتراجع المؤشر ناسداك المركب 223.59 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 23461.53 نقطة، بينما زاد بنسبة 0.9% خلال شهر يناير.



وهبط المؤشر داو الصناعي 185.12 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 48886.44 نقطة، فيما صعد بنسبة 1.7% خلال الشهر.