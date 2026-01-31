وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار

قالت مصادر مطلعة إن وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايشه ستزور في الفترة من 1 إلى 3شباط، يرافقها عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ألمانية كبرى، من بينهم كريستيان بروخ من شركة سيمنس إنرجي وميجيل لوبيز من مجموعة تيسن كروب، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وستركز الزيارة على قطاع الطاقة، الذي يمثل أولوية استراتيجية لألمانيا بعد فقدان الوصول إلى بأسعار منخفضة. كما ستشمل المحادثات توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، خصوصاً في قطاع الشركات الناشئة.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس السعودية وقطر والإمارات بين 4 و6 شباط لمتابعة استثمارات في الاقتصاد الألماني وتنويع إمدادات الطاقة.