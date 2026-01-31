تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار

Lebanon 24
31-01-2026 | 07:11
وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار
وفد ألماني رفيع يزور السعودية لتعزيز الشراكات في الطاقة والاستثمار photos 0
قالت مصادر مطلعة إن وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه ستزور السعودية في الفترة من 1 إلى 3شباط، يرافقها عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ألمانية كبرى، من بينهم كريستيان بروخ من شركة سيمنس إنرجي وميجيل لوبيز من مجموعة تيسن كروب، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وستركز الزيارة على قطاع الطاقة، الذي يمثل أولوية استراتيجية لألمانيا بعد فقدان الوصول إلى الغاز الروسي بأسعار منخفضة. كما ستشمل المحادثات توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، خصوصاً في قطاع الشركات الناشئة.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس السعودية وقطر والإمارات بين 4 و6 شباط لمتابعة استثمارات دول الخليج في الاقتصاد الألماني وتنويع إمدادات الطاقة.

مواضيع ذات صلة
وزارة المالية تجتمع مع البنك الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مشاريع الطاقة والمياه
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: نحضر الأرضية المطلوبة للاستثمار في الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة إماراتية – قبرصية متجددة.. وفد اقتصادي رفيع واتفاق على مجلس أعمال مشترك
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الغاز الروسي

دول الخليج

الألمانية

الإمارات

ألمانيا

الخليج

تابع
