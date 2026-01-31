تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة

Lebanon 24
31-01-2026 | 08:00
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في أكتوبر الماضي.

وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند Baa1، مشيرة إلى أن اقتصاد البلاد أظهر قدرة على الصمود رغم الهشاشة الأمنية، وخفضت احتمالات حدوث تدهور كبير في التصنيف السيادي.

يأتي ذلك بعد خطوة مماثلة من وكالة S&P غلوبال ريتينغز في نوفمبر الماضي، والتي عدلت نظرتها لإسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع بقاء إسرائيل ضمن نطاق الدرجة الاستثمارية

