موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة

رفعت نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة " " في أكتوبر الماضي.

وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند Baa1، مشيرة إلى أن اقتصاد البلاد أظهر قدرة على الصمود رغم الهشاشة الأمنية، وخفضت احتمالات حدوث تدهور كبير في التصنيف السيادي.

يأتي ذلك بعد خطوة مماثلة من وكالة S&P غلوبال ريتينغز في ، والتي عدلت نظرتها لإسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع بقاء ضمن نطاق الدرجة الاستثمارية