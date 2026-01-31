تراجع استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي وسط شكوك داخلي

ذكرت صحيفة « جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خطة شركة إنفيديا لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في ، المطورة لـ«شات جي بي تي»، تعثرت بعد أن أبدى بعض المسؤولين في الشركة شكوكاً بشأن الصفقة.

وكانت الصفقة تهدف لتزويد إيه آي بالأموال اللازمة لشراء رقائق متطورة أساسية للحفاظ على هيمنتها في سوق المتنافس. وأكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، ، أن الاتفاقية الأصلية غير ملزمة ولم يتم إبرامها بشكل نهائي، معبراً عن قلقه بشأن المنافسة من شركات مثل وأنثروبيك.

وفي الوقت نفسه، تستمر أوبن إيه آي في البحث عن تمويل ضخم من مستثمرين آخرين، حيث تجري أمازون محادثات لاستثمار ما قد يصل إلى 50 مليار دولار، في إطار سعي الشركة لجمع تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، ما قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 830 مليار دولار.