تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تراجع استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي وسط شكوك داخلي

Lebanon 24
31-01-2026 | 10:00
A-
A+
تراجع استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي وسط شكوك داخلي
تراجع استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي وسط شكوك داخلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خطة شركة إنفيديا لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في أوبن إيه آي، المطورة لـ«شات جي بي تي»، تعثرت بعد أن أبدى بعض المسؤولين في الشركة شكوكاً بشأن الصفقة.

وكانت الصفقة تهدف لتزويد أوبن إيه آي بالأموال اللازمة لشراء رقائق متطورة أساسية للحفاظ على هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي المتنافس. وأكد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، أن الاتفاقية الأصلية غير ملزمة ولم يتم إبرامها بشكل نهائي، معبراً عن قلقه بشأن المنافسة من شركات مثل غوغل وأنثروبيك.

وفي الوقت نفسه، تستمر أوبن إيه آي في البحث عن تمويل ضخم من مستثمرين آخرين، حيث تجري أمازون محادثات لاستثمار ما قد يصل إلى 50 مليار دولار، في إطار سعي الشركة لجمع تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، ما قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 830 مليار دولار.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
«أوبن إيه آي» تعمل على تطوير قلم ذكي
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
«أوبن إيه آي» تكشف عن نموذج «أو3»
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وول ستريت جورنال

أوبن إيه آي

جنسن هوانغ

وول ستريت

بي تي

هوانغ

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-01-31
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
07:11 | 2026-01-31
Lebanon24
04:51 | 2026-01-31
Lebanon24
03:07 | 2026-01-31
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24