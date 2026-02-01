رسوم على "واتسآب"!

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمس"، عن إعتزامها فرض رسوم مقابل تشغيل تطبيقات محادثة على منصة "واتسآب" في المناطق التي تلزمها فيها الهيئات التنظيمية بالسماح بها.



وذكر موقع المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة تأتي بعد دخول حظر الشركة لتطبيقات المحادثة التابعة لشركات أخرى على "واتسآب" حيّز التنفيذ في 15 كانون الثاني.



وفي الوقت الحالي، ستفرض ميتا رسوماً على المطورين في ، حيث طلبت هيئة المنافسة من الشركة تعليق سياستها في كانون الأول الماضي.



وقالت الشركة إن التسعير الجديد للردود غير الجاهزة سيبدأ في 16 شباط الحالي.



وتخطط ميتا لفرض رسوم قدرها 0.0691 دولار على المطورين مقابل كل رسالة من ردود الذكاء الاصطناعي.

وقد يؤدي ذلك إلى فواتير باهظة للمطورين إذا كان المستخدمون يتبادلون آلاف الاستفسارات مع تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يومياً. (العربية)