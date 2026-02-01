لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.. العراق يحتاج 15 مليار دولار

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهر ، ثلاثة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ، متوقعاً أن تصل الاستثمارات المطلوبة إلى 15 مليار دولار.



وقال صالح إن "إعلان عن خطة طموحة لوقف استيراد الغاز نهائياً بحلول عام 2028، واستثمار ما لا يقل عن 74% من الغاز المنتج محلياً، بالتوازي مع التوجه لتصدير نحو 40% من المشتقات النفطية بحلول عام 2030، يمثل تحولاً هيكلياً مهماً في إدارة الهيدروكربونية، والانتقال من منطق سد العجز الآني إلى تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الأمن الطاقي".



وأوضح أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإنهاء حرق الغاز المصاحب يتطلب استثمارات تراكمية تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشمل إنشاء وتوسعة وحدات معالجة الغاز، ومد شبكات الأنابيب، وبناء محطات الفصل والتجفيف، وربط إنتاج الغاز بمنظومة الكهرباء والصناعة"، وفقاً لوكالة الأنباء "واع".

