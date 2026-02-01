تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.. العراق يحتاج 15 مليار دولار
Lebanon 24
01-02-2026
|
13:06
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء
العراقي
، مظهر
محمد صالح
، ثلاثة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من
الغاز
، متوقعاً أن تصل الاستثمارات المطلوبة إلى 15 مليار دولار.
وقال صالح إن "إعلان
العراق
عن خطة طموحة لوقف استيراد الغاز نهائياً بحلول عام 2028، واستثمار ما لا يقل عن 74% من الغاز المنتج محلياً، بالتوازي مع التوجه لتصدير نحو 40% من المشتقات النفطية بحلول عام 2030، يمثل تحولاً هيكلياً مهماً في إدارة
الثروة
الهيدروكربونية، والانتقال من منطق سد العجز الآني إلى تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الأمن الطاقي".
وأوضح أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإنهاء حرق الغاز المصاحب يتطلب استثمارات تراكمية تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تشمل إنشاء وتوسعة وحدات معالجة الغاز، ومد شبكات الأنابيب، وبناء محطات الفصل والتجفيف، وربط إنتاج الغاز بمنظومة الكهرباء والصناعة"، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
