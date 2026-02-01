تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"تسلا" تدخل رسمياً إلى السوق المغربية
Lebanon 24
01-02-2026
|
16:11
أعلنت شركة
تسلا
، على موقعها الرسمي الخاص بشمال أفريفيا، عن دخولها رسمياً السوق المغربية، مع تحديد موعد افتتاح أول مقر لها في مول أنفابليس بالدار البيضاء يوم 6 فبراير 2026.
وستعرض الشركة أولى سياراتها في
المغرب
"Model 3" و"Model Y" مع دعوة رسمية للجمهور لتجربة السيارات، دون تحديد ما إذا كانت النسخ القياسية الأقل سعراً ستكون متاحة عند الإطلاق.
وتم تأسيس الشركة الفرعية المغربية رسمياً في
مايو
من العام الماضي باستثمار أولي قدره 27.5 مليون درهم، ومقرها في حي
كازابلانكا
مارينا التجاري الفاخر، ما يعكس نية "تسلا" التوسع طويل المدى في المغرب، وفقاً لموقع "العمق"
المغربي
.
