تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"تسلا" تدخل رسمياً إلى السوق المغربية

Lebanon 24
01-02-2026 | 16:11
A-
A+
تسلا تدخل رسمياً إلى السوق المغربية
تسلا تدخل رسمياً إلى السوق المغربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة تسلا، على موقعها الرسمي الخاص بشمال أفريفيا، عن دخولها رسمياً السوق المغربية، مع تحديد موعد افتتاح أول مقر لها في مول أنفابليس بالدار البيضاء يوم 6 فبراير 2026.

وستعرض الشركة أولى سياراتها في المغرب "Model 3" و"Model Y" مع دعوة رسمية للجمهور لتجربة السيارات، دون تحديد ما إذا كانت النسخ القياسية الأقل سعراً ستكون متاحة عند الإطلاق.

وتم تأسيس الشركة الفرعية المغربية رسمياً في مايو من العام الماضي باستثمار أولي قدره 27.5 مليون درهم، ومقرها في حي كازابلانكا مارينا التجاري الفاخر، ما يعكس نية "تسلا" التوسع طويل المدى في المغرب، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": درون انتحارية تتفجر داخل منزل في بليدا- جل السوق
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المغربية: المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 02:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الدار البيضاء

كازابلانكا

المغربي

المغرب

تسلا

ريفي

مايو

براي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-01
Lebanon24
13:06 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:03 | 2026-02-01
Lebanon24
09:30 | 2026-02-01
Lebanon24
06:52 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24