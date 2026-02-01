"تسلا" تدخل رسمياً إلى السوق المغربية

أعلنت شركة ، على موقعها الرسمي الخاص بشمال أفريفيا، عن دخولها رسمياً السوق المغربية، مع تحديد موعد افتتاح أول مقر لها في مول أنفابليس بالدار البيضاء يوم 6 فبراير 2026.



وستعرض الشركة أولى سياراتها في "Model 3" و"Model Y" مع دعوة رسمية للجمهور لتجربة السيارات، دون تحديد ما إذا كانت النسخ القياسية الأقل سعراً ستكون متاحة عند الإطلاق.



وتم تأسيس الشركة الفرعية المغربية رسمياً في من العام الماضي باستثمار أولي قدره 27.5 مليون درهم، ومقرها في حي مارينا التجاري الفاخر، ما يعكس نية "تسلا" التوسع طويل المدى في المغرب، وفقاً لموقع "العمق" .

