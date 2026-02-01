وسط تفاؤل ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.. تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار الإثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع ، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين.



وانخفض سعر خام غرب الوسيط بنسبة 3.4 بالمئة ليبلغ 62.99 دولارا، بينما تراجع سعر بنسبة 3.2 بالمئة إلى 67.09 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة.



وجاء الانخفاض في أسعار النفط بعد أن قال مطلع الأسبوع إن إيران "‌تجري محادثات جادة" مع ، في إشارة إلى خفض التصعيد مع في منظمة " "، وذلك بعد أن دفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إليها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.



وهدد إيران مرار بالتدخل إذا لم توافق على أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين.

