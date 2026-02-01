تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط تفاؤل ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
الإثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع
إيران
، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين.
وانخفض سعر خام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 3.4 بالمئة ليبلغ 62.99 دولارا، بينما تراجع سعر
خام برنت
بنسبة 3.2 بالمئة إلى 67.09 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وجاء الانخفاض في أسعار النفط بعد أن قال
الرئيس ترامب
مطلع الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جادة" مع
واشنطن
، في إشارة إلى خفض التصعيد مع
الدولة العضو
في منظمة "
أوبك
"، وذلك بعد أن دفعت احتمالات توجيه ضربة عسكرية إليها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وهدد
ترامب
إيران مرار بالتدخل إذا لم توافق على
الاتفاق النووي
أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين.
