بأكثر من 10%.. هبوط حاد للذهب والفضة

واصل انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج مرشح الرئيس الأميركي لرئاسة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، فيما هبطت الفضة بأكثر من 10%.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 5.01% إلى 4649.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 2.31% إلى 4635.30 دولار للأونصة.

