إقتصاد

بأكثر من 10%.. هبوط حاد للذهب والفضة

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:40
بأكثر من 10%.. هبوط حاد للذهب والفضة
واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، فيما هبطت الفضة بأكثر من 10%.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 5.01% إلى 4649.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 2.31% إلى 4635.30 دولار للأونصة.
