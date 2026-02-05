الفضة تهوي بأكثر من 11%.. والذهب دون حاجز 5000 دولار للأونصة

تحولت أسعار من تسجيل مكاسب في التعاملات المبكرة من الجلسة الآسيوية اليوم الخميس إلى خسائر حادة وسط تقلبات عنيفة في الجلسات الأخيرة، فيما سجلت أسعار الفضة هبوطاً حاداً بأكثر من 11%، وسط هدوء التوترات الجيوسياسية وتأكيد وإيران عقد مباحثات في غداً الجمعة بعد أنباء عن تأجيل الاجتماع.



وهبط في المعاملات الفورية 1.97% إلى 4865.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار الخميس الماضي.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.2% إلى 4891.6 دولار للأونصة.

Advertisement