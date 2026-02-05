تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الفضة تهوي بأكثر من 11%.. والذهب دون حاجز 5000 دولار للأونصة
Lebanon 24
05-02-2026
|
00:03
تحولت أسعار
المعادن
من تسجيل مكاسب في التعاملات المبكرة من الجلسة الآسيوية اليوم الخميس إلى خسائر حادة وسط تقلبات عنيفة في الجلسات الأخيرة، فيما سجلت أسعار الفضة هبوطاً حاداً بأكثر من 11%، وسط هدوء التوترات الجيوسياسية وتأكيد
الولايات المتحدة
وإيران عقد مباحثات في
سلطنة عمان
غداً الجمعة بعد أنباء عن تأجيل الاجتماع.
وهبط
الذهب
في المعاملات الفورية 1.97% إلى 4865.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار الخميس الماضي.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.2% إلى 4891.6 دولار للأونصة.
يوسي
