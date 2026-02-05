وسط انحسار مخاوف الإمدادات.. تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار بنحو 2% اليوم الخميس بعد أن اتفقت وإيران على عقد محادثات في غدا الجمعة، مما هدأ المخاوف من اندلاع صراع عسكري محتمل يعطل الإمدادات من هذه المنطقة المحورية المنتجة للنفط.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 2.07% إلى 68.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.06% إلى 63.80 دولار، وفقاً لوكالة " ".



وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 3% أمس الأربعاء بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى احتمال انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة. إلا أن مسؤولين من الجانبين صرحوا في وقت لاحق نفسه بأن المحادثات ستعقد غدا الجمعة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

