Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

للمرة الأولى.. بيتكوين تتداول عند 70 ألف دولار

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:40
للمرة الأولى.. بيتكوين تتداول عند 70 ألف دولار
توشك عملة بيتكوين على الانخفاض إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار اليوم الخميس إذ لم تظهر أي مؤشرات على توقف موجة تراجع أكبر عملة رقمية في العالم.

وانخفضت بيتكوين بأكثر من 3% في التداولات الآسيوية إلى 70052.38 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2024.

وانخفض أيضا سعر إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، 2% تقريبا إلى 2086.11 دولار، وسيكون الانخفاض إلى ما دون مستوى 2000 دولار هو الأول منذ أيار من العام الماضي، وفق وكالة "رويترز".
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق
