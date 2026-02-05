للمرة الأولى.. بيتكوين تتداول عند 70 ألف دولار

توشك عملة بيتكوين على الانخفاض إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار اليوم الخميس إذ لم تظهر أي مؤشرات على توقف موجة تراجع أكبر عملة رقمية في العالم.



وانخفضت بيتكوين بأكثر من 3% في التداولات الآسيوية إلى 70052.38 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2024.



وانخفض أيضا سعر إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، 2% تقريبا إلى 2086.11 دولار، وسيكون الانخفاض إلى ما دون مستوى 2000 دولار هو الأول منذ أيار من العام الماضي، وفق وكالة " ".

