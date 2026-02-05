تعاون بين كوريا الجنوبية والصين لتأمين المعادن الحيوية للصناعات المتقدمة

أعلنت وزارة التجارة الجنوبية، عن خطط لتعزيز التعاون مع في سلاسل إمداد الحيوية، في خطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات المستقرة من العناصر الأرضية النادرة اللازمة لتقنيات مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية.

وجاء الإعلان بعد انضمام إلى التكتل التجاري للمعادن الحيوية بقيادة ، والذي يهدف إلى الحد من الاعتماد المفرط على الصين في المواد الاستراتيجية. وأوضحت الوزارة أنها ستنشئ خطاً ساخناً ولجنة مشتركة مع السلطات لتسهيل استيراد المعادن بسرعة وموثوقية أكبر.

كما أعلنت سيول أنها ستصنف 17 معدناً حيوياً ضرورياً للأمن القومي، وستشدد الرقابة والتحليل على الإمدادات لتجنب أي نقص مفاجئ، إلى جانب التعاون مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفيتنام ولاوس لتنويع مصادر الاستيراد. وستخصص الحكومة 250 مليار وون (172.35 مليون دولار) لدعم الشركات الكورية الجنوبية في تطوير مناجم في الخارج.

وجاءت هذه الخطوة في سياق محاولة الجنوبية تحقيق توازن بين الانخراط في التكتل التجاري الدولي بقيادة والحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين، في ظل سيطرة على المعادن الأرضية النادرة وما تشكله من تأثير على سلاسل التوريد العالمية.

الكوري الجنوبي، تشو هيون، أكد خلال اجتماع في واشنطن أن سيول ستعزز التنسيق مع الشركاء وتشجع الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد.