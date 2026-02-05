تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

النفط يتراجع مع ترقّب مفاوضات إيران وأميركا

Lebanon 24
05-02-2026 | 23:00
النفط يتراجع مع ترقّب مفاوضات إيران وأميركا
انخفضت أسعار النفط للمرة الأولى في ثلاثة أيام، عقب تأكيد إيران عزمها إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، ما خفّف المخاطر الفورية لاندلاع صراع عسكري واضطرابات محتملة في الإمدادات من الدولة العضو في منظمة «أوبك».

وانخفض خام «برنت» لتسوية أبريل بنسبة 2.8% ليستقر عند 67.55 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط ليستقر قرب 63 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد حقق مكاسب بلغت 4.8% خلال الجلستين السابقتين.

وامتدت خسائر العقود الآجلة مع عودة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، عقب صدور بيانات ضعيفة للوظائف الخاصة، ما عزّز القلق بشأن تراجع الطلب على النفط.

وفي السياق، قلّص النفط بعض خسائره بعد أن خفّضت السعودية سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوى منذ سنوات، وإن بأقل من توقعات الأسواق، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى ثقة المملكة باستمرار قوة الطلب.

في المقابل، لا تزال التباينات حول معايير المفاوضات الأميركية–الإيرانية تُلقي بظلال من عدم اليقين على الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في منطقة تؤمّن نحو ثلث الإمدادات العالمية من الخام، ما أعاد إدخال علاوة مخاطر إلى أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن السوق يشهد حالياً فائضاً في المعروض «متوازناً مع حالة كبيرة من عدم اليقين المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية»، مشيراً إلى وجود «علاوة ناتجة عن هذا الغموض والتقلب».

ويتابع المستثمرون أيضاً تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في وقت اتفقت فيه الولايات المتحدة وروسيا على استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى، فيما تواصل أسعار النفط التعرّض لضغوط إضافية على وقع موجة بيع واسعة في المعادن النفيسة

الولايات المتحدة

وقال الرئيس

الإيرانية

الإيراني

أوكرانيا

السعودية

المملكة

الرئيسي

