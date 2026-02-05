النفط يتراجع مع ترقّب مفاوضات إيران وأميركا

انخفضت أسعار للمرة الأولى في ثلاثة أيام، عقب تأكيد عزمها إجراء مفاوضات مع ، ما خفّف المخاطر الفورية لاندلاع صراع عسكري واضطرابات محتملة في الإمدادات من الدولة العضو في منظمة «أوبك».

وانخفض خام «برنت» لتسوية أبريل بنسبة 2.8% ليستقر عند 67.55 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط ليستقر قرب 63 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد حقق مكاسب بلغت 4.8% خلال الجلستين السابقتين.

وامتدت خسائر العقود الآجلة مع عودة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، عقب صدور بيانات ضعيفة للوظائف الخاصة، ما عزّز القلق بشأن تراجع الطلب على النفط.

وفي السياق، قلّص النفط بعض خسائره بعد أن خفّضت سعر خامها للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوى منذ سنوات، وإن بأقل من توقعات الأسواق، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى ثقة باستمرار قوة الطلب.

في المقابل، لا تزال التباينات حول معايير المفاوضات الأميركية– تُلقي بظلال من عدم اليقين على الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في منطقة تؤمّن نحو ثلث الإمدادات العالمية من الخام، ما أعاد إدخال علاوة مخاطر إلى أسعار النفط.

التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن السوق يشهد حالياً فائضاً في المعروض «متوازناً مع حالة كبيرة من عدم اليقين المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية»، مشيراً إلى وجود «علاوة ناتجة عن هذا الغموض والتقلب».

ويتابع المستثمرون أيضاً تطورات محادثات السلام بين وأوكرانيا، في وقت اتفقت فيه الولايات المتحدة وروسيا على استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى، فيما تواصل أسعار النفط التعرّض لضغوط إضافية على وقع موجة بيع واسعة في المعادن النفيسة