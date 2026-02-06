تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
خسائر الذهب تتفاقم والفضة تنهار والنفط يتراجع.. إليكم آخر الأسعار
Lebanon 24
06-02-2026
|
00:16
photos
انخفضت أسعار
الذهب
بشدة، حيث تراجعت عقود الذهب الآجلة إلى 4,786.813 دولارللأوقية، منخفضة بنسبة 3.32%، وفي الوقت نفسه تراجعت العقود الفورية للذهب إلى 4,763.743 دولارًا، منخفضة بنسبة 4.04%. ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.98 بنسبة 0.35% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.
وأغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 70.685 دولار للأوقية، منخفضة بنسبة 16.25%.
كما تراجعت اليوم أسعار
النفط
الخام في ختام التداول وأغلقت عند 63.13 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 3.1%، أما عقود نفط برنت فقد انخفضت أيضًا وأغلقت عند 67.42 دولارا للبرميل، منخفضة بنسبة 2.95%. (investing)
