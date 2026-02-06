تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مجلة بريطانيّة تُحذّر من الدولار

Lebanon 24
06-02-2026 | 09:22
A-
A+
مجلة بريطانيّة تُحذّر من الدولار
مجلة بريطانيّة تُحذّر من الدولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "الإيكونوميست" وضعت صورة الدولار الأميركي على شكل ثعبان على غلاف عددها الجديد، في إشارة إلى المخاطر المرتبطة بالعملة الأميركية.

وجاء في عنوان المقال الرئيسي: "عصر الدولار المتقلب الآخذ في التراجع. على حاملي الأصول الأميركية التعود على ذلك".

وأشارت المجلة إلى أن نوبات الذعر بين المستثمرين أصبحت أكثر تكرارا، مستشهدة بحادثة نيسان 2025 عندما أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن فرض "ضريبة أساسية" على الواردات واصفا ذلك بـ "يوم التحرير". في مثل هذه اللحظات، يتخلص المستثمرون بشكل جماعي من الأصول الأميركية، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم والعملة.

وتشير المجلة إلى أن هذه الظاهرة، التي كانت تقتصر تقليديا على الأسواق الناشئة، حدثت 7 مرات من أصل 52 أسبوعا في الفترة الأخيرة، أي بوتيرة أسرع بثلاث مرات تقريبا مقارنة بالعقد الماضي. 

وكرد فعل على حالة عدم اليقين هذه، قفز سعر الذهب، الملاذ التقليدي للحماية من التضخم وضعف الدولار، بنسبة 75% منذ بداية ولاية ترامب الثانية، مسجلا سعرا تاريخيا لأول مرة يتجاوز 5600 دولار للأونصة في نهاية الشهر الماضي.
 
وقالت المجلة: "هذا يجب أن يجعل أولئك الذين يعتقدون أن القوة المالية لأميركا غير قابلة للزعزعة، يفكرون مرة أخرى". (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور العدد 149 من مجلة الامن العام
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: تعاوننا مع الولايات المتحدة في المجال النووي والاستخبارات يبقى وثيقا ومهما
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلة تايم الأميركية: حصيلة قتلى الاضطرابات في إيران يمكن أن تتجاوز 30 ألفا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الرئيسي

دونالد

الظاهر

ترامب

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
16:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:20 | 2026-02-06
Lebanon24
14:33 | 2026-02-06
Lebanon24
13:01 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24