تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صفقة تاريخية.. 3 مليارات يورو لقطارات ذاتية القيادة في كوبنهاغن

Lebanon 24
06-02-2026 | 13:01
A-
A+

صفقة تاريخية.. 3 مليارات يورو لقطارات ذاتية القيادة في كوبنهاغن
صفقة تاريخية.. 3 مليارات يورو لقطارات ذاتية القيادة في كوبنهاغن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت مجموعتا "سيمنس" الألمانية و"شتادلر" السويسرية حصولهما على عقد بقيمة 3 مليارات يورو لتوريد المئات من قطارات الضواحي "إس بان" ذاتية القيادة إلى كوبنهاغن.

ويشمل العقد توريد 226 قطاراً بما في ذلك أعمال الصيانة لمدة 30 عاماً، إضافة إلى خيار توريد ما يصل إلى 100 قطار أخرى. ووفقاً لـ "سيمنس"، سينتج عن ذلك أكبر نظام سكك حديدية مفتوح في العالم بتشغيل آلي كامل للقطارات.

ويصف العميل - "السكك الحديدية الدنماركية" - الصفقة بأنها أكبر استثمار في تاريخ قطارات الضواحي "إس بان" في كوبنهاغن الممتد على مدار 90 عاماً.

ومن خلال التحول إلى التشغيل الآلي الكامل، تعتزم الشركة زيادة وتيرة الرحلات والسعة الاستيعابية، إذ من المتوقع في بعض الحالات زيادة عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 35%، ما يعني عشرة ملايين راكب إضافي سنوياً.

وفي الشبكة المركزية، ستسير القطارات خلال أوقات الذروة بفاصل زمني لا يتجاوز دقيقة ونصف. وفي عام 2025 استخدم نحو 111 مليون راكب قطارات الضواحي في العاصمة الدنماركية.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أولى القطارات الجديدة اعتباراً من عام 2032، على أن يستكمل تسليم باقي القطارات حتى عام 2040.

ولم يُذكر على وجه التحديد كيف سيتوزع الحجم المالي للعقد بين الشريكين، غير أن "سيمنس" هي قائد اتحاد الشركات "الكونسورتيوم"، وتتولى التجهيزات الكهربائية، بما في ذلك أنظمة الدفع والكبح، وإمدادات الطاقة على متن القطار، وأنظمة التحكم بالقطار والعربات، وأنظمة معلومات الركاب، إضافة إلى أطقم العجلات.

أما "شتادلر" فستتولى توريد هياكل العربات، والوصلات، والتجهيزات الداخلية كاملة بما في ذلك المقاعد، وأنظمة التكييف، والأبواب، فضلاً عن التجميع النهائي للقطارات، فيما تتولى "سيمنس" أعمال الصيانة.

وليس هذا أول عقد لشركة "سيمنس" في كوبنهاغن، حيث أشار ميشائيل بيتر، رئيس قطاع النقل في المجموعة "سيمنس موبيليتي"، إلى أن الشراكة قائمة منذ سنوات عديدة، وقال: "نقوم بالفعل بتحديث شبكة (إس بان) بأحدث تقنيات الإشارات للتشغيل الآلي الكامل حتى عام 2033 بتكليف من السكك الحديدية الدنماركية". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود العسكرية التي ستقرها ألمانيا تشمل 3 مليارات يورو لأنظمة جوية وفضائية (بلومبرغ)
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة أجرة ذاتية القيادة.. هذه مواصفاتها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل سيارة ذاتية القيادة.. امرأة تضع مولودها
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم لمقاتلات إف-15ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة 3 مليارات دولار
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:35:52 Lebanon 24 Lebanon 24

السكك الحديدية

أنظمة الدفع

الألمانية

السويسرية

القطار

موبيل

الكون

بيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:00 | 2026-02-06
Lebanon24
16:00 | 2026-02-06
Lebanon24
15:20 | 2026-02-06
Lebanon24
14:33 | 2026-02-06
Lebanon24
10:30 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24