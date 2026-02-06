صفقة تاريخية.. 3 مليارات يورو لقطارات ذاتية القيادة في كوبنهاغن

أعلنت مجموعتا "سيمنس" و"شتادلر" حصولهما على عقد بقيمة 3 مليارات لتوريد المئات من قطارات الضواحي "إس بان" ذاتية القيادة إلى كوبنهاغن.



ويشمل العقد توريد 226 قطاراً بما في ذلك أعمال الصيانة لمدة 30 عاماً، إضافة إلى خيار توريد ما يصل إلى 100 قطار أخرى. ووفقاً لـ "سيمنس"، سينتج عن ذلك أكبر نظام سكك حديدية مفتوح في العالم بتشغيل آلي كامل للقطارات.



ويصف العميل - " الدنماركية" - الصفقة بأنها أكبر استثمار في تاريخ قطارات الضواحي "إس بان" في كوبنهاغن الممتد على مدار 90 عاماً.



ومن خلال التحول إلى التشغيل الآلي الكامل، تعتزم الشركة زيادة وتيرة الرحلات والسعة الاستيعابية، إذ من المتوقع في بعض الحالات زيادة عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 35%، ما يعني عشرة ملايين راكب إضافي سنوياً.



وفي الشبكة المركزية، ستسير القطارات خلال أوقات الذروة بفاصل زمني لا يتجاوز دقيقة ونصف. وفي عام 2025 استخدم نحو 111 مليون راكب قطارات الضواحي في العاصمة الدنماركية.



ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أولى القطارات الجديدة اعتباراً من عام 2032، على أن يستكمل تسليم باقي القطارات حتى عام 2040.



ولم يُذكر على وجه التحديد كيف سيتوزع الحجم المالي للعقد بين الشريكين، غير أن "سيمنس" هي قائد اتحاد الشركات "الكونسورتيوم"، وتتولى التجهيزات الكهربائية، بما في ذلك والكبح، وإمدادات الطاقة على متن ، وأنظمة التحكم بالقطار والعربات، وأنظمة معلومات الركاب، إضافة إلى أطقم العجلات.



أما "شتادلر" فستتولى توريد هياكل العربات، والوصلات، والتجهيزات الداخلية كاملة بما في ذلك المقاعد، وأنظمة التكييف، والأبواب، فضلاً عن التجميع النهائي للقطارات، فيما تتولى "سيمنس" أعمال الصيانة.



وليس هذا أول عقد لشركة "سيمنس" في كوبنهاغن، حيث أشار ميشائيل بيتر، رئيس قطاع النقل في المجموعة "سيمنس موبيليتي"، إلى أن الشراكة قائمة منذ سنوات عديدة، وقال: "نقوم بالفعل بتحديث شبكة (إس بان) بأحدث تقنيات الإشارات للتشغيل الآلي الكامل حتى عام 2033 بتكليف من السكك الحديدية الدنماركية". (العربية)

