Najib Mikati
إقتصاد

روسيا ومصر تمهدان لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار "بريكس"

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:20
روسيا ومصر تمهدان لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس
روسيا ومصر تمهدان لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس photos 0
قال إيجور أرتيمييف، رئيس "بورصة سان بطرسبرغ الدولية للسلع"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن بورصتي السلع الرئيسيتين في روسيا ومصر تعتزمان التعاون بشكل أوثق بهدف تأسيس بورصة حبوب جديدة محتملة ضمن مجموعة "بريكس" الأوسع نطاقاً.

وتسعى روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، إلى تأسيس البورصة في إطار خطة أوسع لابتكار أدوات مالية جديدة وفصل تجارتها عن الدولار ومساعدة البلاد على مواجهة العقوبات الغربية.

وقال أرتيمييف للصحفيين بعد توقيع مذكرة تفاهم مع "البورصة السلعية المصرية": "بشكل عام، يمكن اعتبار كل هذا على أنه علاقات ثنائية بين روسيا ومصر، وعلى أنه تأسيس بورصة بريكس".

وبموجب مذكرة التفاهم، يخطط البلدان لتبسيط إجراءات التداول في البورصة واستكشاف إمكانيات إتاحة الوصول المتبادل أمام الوسطاء والشركات في كلا البلدين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول مجموعة "بريكس"، التي تعد من بين أكبر الدول إنتاجاً للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم، بوسعها تأسيس مثل هذه البورصة وربما توسيعها لتشمل تجارة السلع الأولية الأخرى.

ووافق قادة دول مجموعة "بريكس" على خطة تأسيس البورصة، ومن بين هذه الدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر ودول أخرى. (العربية)
