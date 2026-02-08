الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين

أكدت ، اليوم الأحد، أن مادة البنزين متوفرة وبأسعار مناسبة، فيما أشارت إلى أن الإنتاج اليومي يصل إلى 30 مليون لتر.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة ، عبدالصاحب الحسناوي، إن "الأنباء المتداولة حول وجود أزمة في مادة البنزين بالأسواق العراقية غير صحيحة".



وأضاف أن "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر"، مشيراً إلى أن "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد استقراراً في الإنتاج"، لافتاً إلى أن "وحدة FCC في البصرة بدأت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".



وأكد أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر فبراير الحالي"، مشدداً على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة".



وقال إن "معدل الاستهلاك ارتفع قليلاً ليبلغ 33.5 مليون لتر يومياً، وذلك بسبب العطلة وزيادة حركة المركبات وخروج المواطنين".