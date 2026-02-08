تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:54
A-
A+
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن مادة البنزين متوفرة وبأسعار مناسبة، فيما أشارت إلى أن الإنتاج اليومي يصل إلى 30 مليون لتر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عبدالصاحب الحسناوي، إن "الأنباء المتداولة حول وجود أزمة في مادة البنزين بالأسواق العراقية غير صحيحة".

وأضاف أن "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر"، مشيراً إلى أن "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد استقراراً في الإنتاج"، لافتاً إلى أن "وحدة FCC في البصرة بدأت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".

وأكد أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر فبراير الحالي"، مشدداً على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة".

وقال إن "معدل الاستهلاك ارتفع قليلاً ليبلغ 33.5 مليون لتر يومياً، وذلك بسبب العطلة وزيادة حركة المركبات وخروج المواطنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حقيقة أم شائعة؟ العلم يحسم الجدل حول فوائد القرفة لمرضى الضغط
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يحسم الجدل: الانتخابات النيابية في ايار على القانون الحالي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضية "الأمير المزعوم": سليمان يحسم الجدل ويضع الملف بيد القضاء
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء العراقية

الحكومة العراقية

وكالة الأنباء

النفط العراقي

وزارة النفط

يوم الأحد

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:22 | 2026-02-09
Lebanon24
23:00 | 2026-02-08
Lebanon24
11:57 | 2026-02-08
Lebanon24
11:10 | 2026-02-08
Lebanon24
10:00 | 2026-02-08
Lebanon24
08:04 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24