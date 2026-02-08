تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بقيمة تريليوني دولار.. السعودية تستعد لإعلان استراتيجية محدثة لخطة اقتصادية

Lebanon 24
08-02-2026 | 23:00
بقيمة تريليوني دولار.. السعودية تستعد لإعلان استراتيجية محدثة لخطة اقتصادية
بقيمة تريليوني دولار.. السعودية تستعد لإعلان استراتيجية محدثة لخطة اقتصادية photos 0
قالت وكالة "بلومبرغ" إن السعودية تعتزم الإعلان عن استراتيجية محدثة لبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والبالغة قيمته نحو تريليوني دولار.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، إن الحكومة بدأت هذا الأسبوع مناقشة كيفية التواصل مع الجمهور بشأن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الجدعان أن السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا ستكون من بين المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية أو يحدد موعداً لإطلاقها.
وتواصل المملكة تنقيح استراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، بالتوازي مع مساعيها لخفض عجز الموازنة. وتركز الحكومة بشكل متزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد سنوات من التوسع.

كما بات استقطاب مزيد من رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي أولوية أكبر في المرحلة الحالية.

وقال الجدعان: "نواصل إعادة ترتيب الأولويات ومراجعة سياساتنا، مع التأكد من تحسينها بشكل مستمر، بما يمكّن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد".

وأضاف الوزير، على هامش المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة تسمح للقطاع الخاص بلعب الدور المحوري في النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان: "لدينا شبكة واسعة من القنوات التمويلية التي يمكن اللجوء إليها إذا احتجنا إلى تمويل يفوق ما هو مخطط له".

وسلط وزير المالية الضوء على قوة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل في عام 2025 أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات، مدعوماً بتعافي قطاع النفط الذي عاد ليكون محركاً أقوى للنمو في ظل سياسات الإمدادات الجديدة لتحالف أوبك+.
 
