تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
إقتصاد
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
09-02-2026
|
03:04
ارتفعت أسعار
الذهب
لتتخطى مستوى 5000 دولار للأونصة، مع عودة المشترين الباحثين عن اقتناص الانخفاضات إلى السوق بعد أسبوع استثنائي من التقلبات الحادة في
المعادن
النفيسة.
وارتفع سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 1.7% خلال التداولات في
آسيا
يوم الإثنين، ليعوض المزيد من الخسائر بعد الهبوط التاريخي نهاية الشهر الماضي، واستعاد المعدن نحو نصف خسائره المستمرة منذ هبوطه من أعلى مستوى قياسي سجله في 29 كانون الثاني. كما ارتفعت أسعار الفضة أيضاً.
وكانت تحركات سوق الفضة أكثر عنفاً من الذهب، مع تضخمها بفعل الزخم المضاربي وضعف السيولة في التداولات خارج البورصة. وارتفع المعدن الأبيض، الذي فقد أكثر من ثلث قيمته منذ بلوغه ذروة قياسية، بما يصل إلى 6% يوم الإثنين، ليتجاوز سعره 82 دولاراً للأونصة.
وبينما لم يطرأ تغيير يُذكر على البلاتين، ارتفع البلاديوم. في حين تراجع مؤشر "
بلومبرغ
" للدولار الفوري، وهو مؤشر لقوة العملة الأميركية، بنسبة 0.2%. (بلومبرغ)
