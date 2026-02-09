تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:04
A-
A+
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى مستوى 5000 دولار للأونصة، مع عودة المشترين الباحثين عن اقتناص الانخفاضات إلى السوق بعد أسبوع استثنائي من التقلبات الحادة في المعادن النفيسة.

وارتفع سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 1.7% خلال التداولات في آسيا يوم الإثنين، ليعوض المزيد من الخسائر بعد الهبوط التاريخي نهاية الشهر الماضي، واستعاد المعدن نحو نصف خسائره المستمرة منذ هبوطه من أعلى مستوى قياسي سجله في 29 كانون الثاني. كما ارتفعت أسعار الفضة أيضاً.

وكانت تحركات سوق الفضة أكثر عنفاً من الذهب، مع تضخمها بفعل الزخم المضاربي وضعف السيولة في التداولات خارج البورصة. وارتفع المعدن الأبيض، الذي فقد أكثر من ثلث قيمته منذ بلوغه ذروة قياسية، بما يصل إلى 6% يوم الإثنين، ليتجاوز سعره 82 دولاراً للأونصة.

وبينما لم يطرأ تغيير يُذكر على البلاتين، ارتفع البلاديوم. في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مؤشر لقوة العملة الأميركية، بنسبة 0.2%. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترامب مسؤول عن تراجع أسعار الذهب والفضة؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اسعار الذهب والفضة هذا الصباح "لمن يرغب"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24

بلومبرغ

المعادن

مشتري

آسيا

ترين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:35 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:22 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:35 | 2026-02-09
Lebanon24
06:08 | 2026-02-09
Lebanon24
00:22 | 2026-02-09
Lebanon24
23:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:54 | 2026-02-08
Lebanon24
11:57 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24