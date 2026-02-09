تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
باكستان تستعد للانضمام إلى الموجة العالمية للتحول التكنولوجي
أعلن رئيس وزراء باكستان
شهباز شريف
اليوم الاثنين أن باكستان سوف تستثمر مليار دولار في
الذكاء الاصطناعي
بحلول 2030 لبناء نظام بيئي وطني للذكاء الاصطناعي، معلناً أن البلاد على استعداد كامل للانضمام للعالم في الموجة المقبلة من التحول التكنولوجي.
وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن شريف أدلى بهذه التعليقات أثناء حديثه في مراسم تدشين أسبوع الذكاء الاصطناعي 2026، الذي حضره وزراء ووفود من دول تشمل
المملكة العربية السعودية
وتركيا ودول أخرى.
وأعلن شريف: "حكومة باكستان ملتزمة باستثمار مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وهو ما سيساهم بصورة كبيرة في بناء نظام بيئي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في بلادنا".
وأوضح شريف أن تركيز نشر الذكاء الاصطناعي سينصب على مجالات الزراعة والتعدين والمعادن وتمكين الشباب.
وأشار إلى أن تعداد سكان باكستان يبلغ نحو 240 مليون نسمة، ونحو 60% منهم من الشباب الذين يتعين أن يكونوا مسلحين بالمعرفة والأساليب الحديثة. (العربية)
