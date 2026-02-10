تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
10-02-2026 | 00:34
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط photos 0
انخفضت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوترات بين واشنطن وطهران.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.4%، إلى64.13 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.
Lebanon24
02:24 | 2026-02-10
Lebanon24
02:18 | 2026-02-10
Lebanon24
01:22 | 2026-02-10
Lebanon24
00:55 | 2026-02-10
Lebanon24
23:00 | 2026-02-09
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
