وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار قليلاً اليوم الثلاثاء، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصباً على التوترات بين وطهران.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.4%، إلى64.13 دولار، وفقاً لوكالة " ".



وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع علم بالبقاء بعيداً عن المياه الإقليمية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

