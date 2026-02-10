وسط ترقب بيانات أميركية.. الذهب يتماسك فوق 5000 دولار للأونصة

تراجع اليوم الثلاثاء لكنه ظل متماسكاً فوق 5000 دولار للأونصة وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها (البنك المركزي الأميركي).



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 5029.49 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.



وسجل الذهب ارتفاعاً قياسياً عند 5594.82 دولار في 29 كانون الثاني، نقلاً عن وكالة " ".

