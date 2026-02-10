تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع التفاؤل بعد فوز تاكايتشي.. أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً
Lebanon 24
10-02-2026
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في أعقاب أرباح فصلية قوية وتفاؤل بعد الفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في
الانتخابات العامة
التي جرت
يوم الأحد
.
وقفز "نيكاي" بنسبة 2.5% إلى 57760.09 نقطة بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء. وصعد أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.9% إلى 3854.16 نقطة. وزاد المؤشر نيكاي بنسبة12 % حتى الآن هذا العام.
وتدعم نتائج أرباح قوية للربع الرابع برابع أكبر اقتصاد في العالم توقعات بأن تتمكن تاكايتشي بفوزها الساحق من تنفيذ عمليات إنفاق كبيرة وتخفيف الضرائب.
وقال
كبير الاقتصاديين
في مجموعة سوني المالية تاكايوكي مياجيما: "بعد الفوز الساحق للتحالف الحاكم في الانتخابات العامة، تتزايد التوقعات بسياسة مالية استباقية، وتنتشر الآمال في انتعاش الاقتصاد في سوق الأسهم المحلية".
