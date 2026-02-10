هذه آخر أسعار الذهب والفضة

تراجع ، الثلاثاء، لكنه ظل متماسكاً فوق 5000 دولار للأوقية (الأونصة) وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر ‍مؤشرات على مسار ‌أسعار الفائدة التي سيقررها .

ونزل الذهب في المعاملات ‍الفورية 0.08%% إلى 5015 دولاراً للأوقية. وارتفع المعدن 2% الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وانخفضت العقود ‍ الآجلة للذهب تسليم إبريل نيسان 0.55% إلى 5050 دولاراً.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 80.7 دولار، بعد صعودها 7% تقريباً في الجلسة السابقة.



Advertisement