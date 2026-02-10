تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
هذه آخر أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
10-02-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع
الذهب
، الثلاثاء، لكنه ظل متماسكاً فوق 5000 دولار للأوقية (الأونصة) وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها
مجلس الاحتياطي الاتحادي
.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.08%% إلى 5015 دولاراً للأوقية. وارتفع المعدن 2% الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
وانخفضت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب تسليم إبريل نيسان 0.55% إلى 5050 دولاراً.
ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 80.7 دولار، بعد صعودها 7% تقريباً في الجلسة السابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
ارتفاع جديد في أسعار الذهب والفضة
10/02/2026 23:05:19
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ترامب مسؤول عن تراجع أسعار الذهب والفضة؟
Lebanon 24
هل ترامب مسؤول عن تراجع أسعار الذهب والفضة؟
10/02/2026 23:05:19
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعار الذهب والفضة هذا الصباح "لمن يرغب"
Lebanon 24
اسعار الذهب والفضة هذا الصباح "لمن يرغب"
10/02/2026 23:05:19
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً
Lebanon 24
تراجع في أسعار الذهب والفضة عالمياً
10/02/2026 23:05:19
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الولايات المتحدة
الأمريكية
نزل الذهب
أمريكي
ماسك
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس متفائلة بحذر بشأن التضخم.. ولا ترى حاجة للخفض
Lebanon 24
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس متفائلة بحذر بشأن التضخم.. ولا ترى حاجة للخفض
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت بين الأرباح والبيانات.. داو جونز يسجّل قمة جديدة
Lebanon 24
وول ستريت بين الأرباح والبيانات.. داو جونز يسجّل قمة جديدة
15:00 | 2026-02-10
10/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد
Lebanon 24
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد
14:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
Lebanon 24
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
13:37 | 2026-02-10
10/02/2026 01:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2026-02-10
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس متفائلة بحذر بشأن التضخم.. ولا ترى حاجة للخفض
16:00 | 2026-02-10
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
15:00 | 2026-02-10
وول ستريت بين الأرباح والبيانات.. داو جونز يسجّل قمة جديدة
14:00 | 2026-02-10
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد
13:37 | 2026-02-10
الشركات الناشئة.. هل تكون الحل السحري للاقتصاد المصري؟
12:07 | 2026-02-10
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 23:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24