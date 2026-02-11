مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة

سجل والفضة ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء مع انخفاض عائدات الأميركية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في كانون الأول وذلك في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 5038.73 دولار للأونصة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.6% إلى 5060.60 دولار.



وكسبت الفضة 1% في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولار، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، وفق " ".

