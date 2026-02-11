تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران وتحسن الطلب الهندي.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع
النفط
اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأميركية
الإيرانية
الهشة، في حين منحت مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من
الهند
دفعة إضافية للأسعار.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.80% لتسجل 69.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش. كما صعد سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.89%، مسجلا 64.53 دولار.
وقال محللون في مجموعة بورصات
لندن
في تقرير "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر
مضيق هرمز
وسط ضغوط
العقوبات
المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأميركي الإقليمي".
