وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران وتحسن الطلب الهندي.. ارتفاع في اسعار النفط

ارتفع اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأميركية الهشة، في حين منحت مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من دفعة إضافية للأسعار.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.80% لتسجل 69.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش. كما صعد سعر خام غرب الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.89%، مسجلا 64.53 دولار.



وقال محللون في مجموعة بورصات في تقرير "يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر وسط ضغوط المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأميركي الإقليمي".

