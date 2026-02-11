تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الين يرتفع عقب تلاشي مخاوف مالية باليابان والدولار يتأرجح
Lebanon 24
11-02-2026
|
02:46
حافظ الين على مكاسبه القوية اليوم الأربعاء، مدعوما بارتفاع سوق الأسهم
اليابانية
والرهان على أن فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات يضعها في موقف قوي فيما يخص السياسات المالية.
وتذبذب الدولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي المهم في وقت لاحق الأربعاء، بعد أن أشارت سلسلة من البيانات الصادرة خلال الليل إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم.
وصعد الين 0.1% إلى 154.22 للدولار، مستفيدا من ارتفاعه بنسبة 1% في الجلسة السابقة التي شهدت أيضا صعوده مقابل عملات أخرى.
وتراجع حجم التداولات في
آسيا
مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة.
وقال رئيس
قسم الأبحاث
الكلية لآسيا في ميزوهو
فيشنو فاراثان
: "مثل هذا الفوز الساحق يمنح نظام تاكايتشي سيطرة أفضل على الجوانب السلبية للسندات الحكومية اليابانية والين".
ومضى يقول "يمكنها أن تنتهج سياسة مالية أكثر تماسكا... لديها بالتأكيد خطة منطقية من الناحية العددية، لذا لا ينبغي أن يكون هناك شك حول ذلك. ما كانت تحتاجه هو
رأس المال
السياسي لتنفيذها، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات متعددة للعديد من الأطراف التي تريد المزيد (من التحفيز)".
وارتفع الين والسندات الحكومية اليابانية في أعقاب فوز تاكايتشي الساحق، كما اتجه المستثمرون إلى الأسهم اليابانية توقعاً لوصول التحفيز إلى المستهلكين والشركات اليابانية.
وتؤدي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم اليابانية إلى زيادة الطلب على الين.
